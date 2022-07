Construction des logements sociaux de Ouèdo: « L’Etat promet assurer l’essentiel des charges », rassure Bio Tchané

Vues : 1

Le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané est allé constater l’état d’avancement des travaux de construction des logements sociaux de Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi. A travers une visite guidée le mardi 28 juin 2022, il a pu remarquer que sur les 11.000 logements sociaux prévus sur ce domaine de 239 hectares, 3.035 sont pratiquement achevés avec tout le confort.

Pourquoi ces logements : Le gouvernement béninois a opté pour la construction de 20.000 logements sociaux et économiques dans la vision de faciliter la vie aux populations et leur permettre de se loger dans un endroit calme, serein et accessible à tous. En ce qui concerne le domaine de Ouèdo, 10.849 logements sont prévus avec des équipements de proximité intégrés dans un cadre à haute qualité environnementale, sociale et économique.

Que disent les autorités : Selon les explications du Directeur Général de SImAU, Achille Houssou, il ressort que sur les 10.849 logements, 3.035 sont pratiquement achevés avec tout le confort attendu. Ces logements ont été subventionnés par le gouvernement afin de permettre à tous béninois peu importe son rang social de s’y intégrer. « Après sélection, ils ont la possibilité de payer mensuellement un montant défini sous forme de loyer étalé sur au moins 25 années. Il n’y a donc aucune pression sur les populations. Toutes les dispositions ont été prises pour faciliter la vie aux citoyens », a précisé Achille Houssou. Le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, au terme de la visite guidée a félicité toutes les équipes, les entreprises, les PME. Il s’est dit satisfait des travaux menés sur le chantier. « C’est avec plaisir que je découvre le formidable travail qui se fait ici. C’est un programme national au sein duquel nous avons ce projet de Ouèdo entièrement financé par le budget national. Des investissements importants ont été consentis. Il y a beaucoup d’emplois. Plus de 3.500 personnes travaillent de façon quotidienne. C’est un projet national vraiment social, un projet structurant et impressionnant », a-t-il laissé entendre. Il a ensuite rappelé que les critères sur lesquels les bénéficiaires de ces logements seront sélectionnés sont déjà définis par le gouvernement. « L’Etat va assurer l’essentiel des charges et les bénéficiaires vont entrer et loger directement dans leurs appartements, dans leurs villas sans avoir à déposer éventuellement des dépôts de garantie comme on le fait dans d’autres pays » a-t-il notifié.

Entre les lignes : La nouvelle cité de Ouèdo fait partie intégrante du Programme d’Actions du Gouvernement qui vise la construction de 20.000 logements sociaux et économiques. Sur ce domaine, le projet s’étend sur une superficie de 235 hectares et comporte 3.559 logements individuels (villas basses) et 7.310 logements collectifs (appartements).

Assise Agossa