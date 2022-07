Cep 2022: 81,90% de taux de réussite au plan national

Vues : 2

Le Ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou

Les candidats à l’examen du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) session de juin 2022 sont depuis ce jeudi 30 juin, situés sur leur sort. On note un taux de réussite de 81,90%, au plan national.

Que faut-il savoir : C’est dans la journée de ce jeudi 30 juin 2022 que les résultats de l’examen du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) session de juin 2022, ont été dévoilés. Sur le pan national, on note un taux d’admissibilité de 81,90% contre 82,67 % en 2021 et 84,66 %, en 2020. En ce qui concerne les départements, le plus fort taux de réussite a été enregistré dans le Borgou (87,45%). Il est suivi respectivement des départements du Plateau (87,42%), de la Donga (86,06%), de l’Ouémé (85,98%). Le département du Littoral occupe le 6ème rang avec 84,14% derrière l’Atlantique, 84,45%. Il faut noter que les résultats de l’examen du CEP 2022 peuvent être consultés sur le Portail des examens et concours du Bénin, eRESULTATS.

Classement par département

Borgou 87,45

Plateau 87,42

Donga 86,06

OUEME 85,98

Atlantique 84,45

Littoral 84,14

Collines. 83,15

Zou. 82,15

Atacora. 78,93

Alibori. 74,39

Mono. 70,57

Couffo. 53,04

Rastel Dan