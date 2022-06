Nourénou Acthadé à propos des législatives de 2023: « On peut libérer le Bénin à partir des élections prochaines »

Vues : 3

Nourénou Acthadé, Vice-président du parti Les Démocrates

Le Vice-président du parti Les Démocrates, Nourénou Acthadé a appelé ses militants à la mobilisation en vue des élections législatives de 2023. C’était lors de la tournée de remobilisation dans le Littoral.

Ce que vous devriez savoir : En critiquant la gouvernance politique actuelle du pays qu’il qualifie d’exclusion, le Vice-président du parti Les Démocrates, Nourénou Acthadé a déclaré que le PAG a échoué. « Le pilier numéro 1 du Pag est intitulé « Consolider la démocratie, l’Etat de droit et la gouvernance ». Est-ce que l’arrivée de Patrice Talon depuis 2016 à consolider la démocratie ? ». C’est en ces termes que le Vice-président du parti Les Démocrates, Nourénou Acthadé a désapprouvé la gouvernance démocratique sous la rupture. « Le PAG a échoué. Etant entendu que le pilier numéro 1 a échoué, c’est le PAG qui a échoué », a-t-il dénoncé. Pour lui, « Sa gouvernance démocratique est faite d’exclusion. Des élections législatives de 2019 en passant par les communales de 2020 et la présidentielle de 2021. Une gouvernance faite d’exclusion et d’emprisonnement. Si tu ne dis pas la même chose que Talon, tu ne félicites pas ses actions et tu n’es pas avec lui, ça veut dire que tu es bon pour la prison », a déploré l’opposant.

Entre les lignes : Selon ses dires, le parti Les Démocrates étant un parti jeune, il est nécessaire que les militants aillent dans les coins reculés pour distiller l’information de ce qu’il y a un parti qui entend libérer le peuple. « Cette gouvernance est également faite du ballonnement des institutions. Toutes les institutions du Bénin sont à la solde d’une seule personne », dénonce-t-il. Selon lui, il y a une similitude par rapport à ce que disent le Coran et la Bible au sujet de Moïse et le peuple de Dieu. « Moïse est le seul prophète qui a vu Dieu et ceci à travers la flamme. Cette flamme est ‘’Les Démocrate’’. Dieu dit à Moïse, vas libérer les Egyptiens, vas libérer les esclaves des mains du Pharaon. Les Démocrates sont Moïse. Dieu nous demande d’aller libérer notre peuple, est-ce qu’on va refuser ? On peut libérer le Bénin et ça commence par les élections prochaines », a-t-il affirmé.

Par ailleurs : Il a pour finir dans son adresse, envoyer les militants en mission pour aller expliquer dans les maisons et dans les villages, la bonne nouvelle. Celle qu’un parti veut libérer le peuple. « Ils ont mis la main sur la presse comme l’ORTB. Nous n’avons rien, mais nous avons le peuple. Il faut aller expliquer parce qu’il y a des gens qui ont besoin qu’on leur explique. En janvier 2023, il faut que le pays commence par être libéré », ajoute-t-il.

Alban Tchalla