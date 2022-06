Contrôle de l’action gouvernementale: Les députés exigent la répression contre la Chicha

Vues : 2

Alassane Seidou, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique

Le Gouvernement représenté par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou était face aux députés le jeudi 23 juin 2022 au palais des gouverneurs à Porto-Novo pour répondre à la question orale du député Nazaire Sado relative à la consommation de la Chicha. De commun accord, les députés ont dénoncé au cours des débats la consommation de la Chicha et proposé au Gouvernement de prendre des mesures hardies pour décourager et sanctionner ces pratiques au sein de la jeunesse.

Dans la question orale du député Nazaire Sado, il était demandé au Gouvernement, les mesures prises par lui pour éradiquer la consommation de la chicha ; si une autorisation est requise par les bars et discothèques dans lesquels se consomme la chicha; et s’il existe des statistiques au Ministère de la santé par rapport aux affections liées à la consommation de la chicha.

Les réponses du ministre Alassane Seidou ont suscité diverses appréciations et commentaires de la part des représentants du peuple. Pour l’honorable Nazaire Sado qui a adressé la question au gouvernement depuis le 21 Septembre 2020, le Gouvernement a reconnu les méfaits de la consommation de la chicha et qu’il n’y a pas une législation spécifique en la matière. A l’en croire, l’amende proposée pour décourager les consommateurs est suffisamment faible. Pour cela, il a suggéré la prise d’un arrêté interministériel pour décourager le fléau. Il n’a pas manqué de féliciter les préfets pour les initiatives prises contre ce fléau par le passé. Pour le député Sanni Mama, il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités car ce phénomène décime la jeunesse. Pour ce faire, il propose que la loi contre le tabagisme soit corsée et que l’importation de la chicha soit interdite.

Contrairement à ses collègues, le député Florentin Tchaou souhaite que la consommation de ce stupéfiant soit encadrée parce qu’il est question d’un produit commercial à valeur économique.

Pour sa part, l’honorable Aguêmon Badirou n’est pas allé par trois chemins pour tirer sur la sonnette d’alarme. Selon ses propos : « le phénomène de la chicha commence par prendre de l’ampleur dans notre pays. Il suffit d’aller dans les bars les soirs pour se rendre compte de son ampleur. Selon une étude, la chicha qui est consommée par les enfants n’est rien d’autres que de la drogue et ce n’est que d’ici 10 ans voire 15 ans qu’ils développeront de graves pathologies. Face à ce phénomène qui n’arrange que les promoteurs de bars et certains opérateurs économiques, il a opté pour l’utilisation de la loi contre le tabagisme. »

A écouter les interventions des députés, l’unanimité est faite autour de l’urgence pour le Gouvernement de prendre des mesures hardies non seulement pour décourager le phénomène mais aussi pour sanctionner les jeunes qui s’adonnent à la consommation de ce produit nocif pour la santé.

Signalons que ce même jeudi 23 juin 2022 le Gouvernement a répondu aux questions du député Rachidi Gbadamassi et 18 autres de ses collègues relatives aux menaces sécuritaires et à la porosité des frontières béninoises.

Fidèle KENOU