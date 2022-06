Visite du Président de la BOAD de la Zone économique de Glo-Djigbé :  « La plateforme crée de la valeur et des emplois »

Vues : 2

Le président Serge Ekué face à la moquette du site

Le président du Conseil d’Administration de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), Serge Ekué, est descendu sur la Zone Industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ) dans la matinée de ce mercredi 22 juin 2022, après la signature d’accord de financement avec le ministre de l’Economie et des Finances. C’est l’occasion pour la délégation de la BOAD de visiter le site notamment celui du centre de formation au métier du textile.

Pourquoi cette visite : L’objectif de la visite du président du Conseil d’Administration de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), Serge Ekué est d’apprécier les réalisations faites sur la plateforme de la GDIZ vu l’intérêt que l’institution financière accorde au développement, à la création de la valeur et de l’emploi au Bénin.

Ce qu’il faut savoir : « Cette plateforme de Glo-Djigbé crée de la valeur, crée des emplois et traite un sujet qui est fondamental pour nos économies : c’est le sujet de la transformation, la remontée dans les chaines de valeur », a laissé entendre Serge Ekué, au terme de sa visite. Il s’est dit impressionné par la vision d’une plateforme industrielle, mais également logistique avec un fort accent sur l’intégration verticale. A le croire, il y a dans cette plateforme, une intégration qui permet la remontée dans les chaînes de valeur au lieu que d’exporter les matériels et cultures sans transformation à l’extérieur. Le Président Serge Ekué s’est dit fier de la vision et surtout de la réalisation qui accompagne le projet GDIZ. « Une chose est de penser, une autre est d’agir et de réaliser. Et en l’espèce, je constate que nous avons une structure qui avance, qui crée, qui agit. Cela correspond très clairement aux différents mandats de la BOAD, et la BOAD sera toujours du côté de telles initiatives », a-t-il confié.

Que disent les experts : Le Directeur Général de la SIPI-Bénin Létondji Béhéton s’est dit très satisfait de la visite du président de la BOAD. « La BOAD est une banque de développement qui a décidé d’accompagner la GDIZ et les investisseurs de la zone, et nous sommes très satisfaits de cette visite », a confié le Directeur de la SIPI-Bénin. Il poursuit qu’« aujourd’hui, nous avons une zone qui est en train d’être réalisée, nous avons des investisseurs qui sont en train de s’installer, qui vont transformer nos matières premières, nous aurons plus de valeur ajoutée, plus d’emplois, plus de richesse dans ce pays. A terme, nous prévoyons 600 à 700.000 emplois directs et indirects dont à peu près 300.000 emplois directs ». Pour le Directeur général de l’APIEx Laurent Gangbes, la visite du Président de la BOAD montre que les acteurs en charge du projet de la GDIZ ont beaucoup travaillé, mais qu’il reste encore beaucoup de choses à faire. Il a ensuite rappelé qu’environ 32 entreprises se sont engagées à s’installer dans la zone, et opèrent dans le domaine du textile, de la transformation du cajou, la transformation automobile, le bois, l’aluminium, des ordinateurs. « Toutes ces entreprises ont déjà réglé le droit de réservation et ont saturé la capacité de la GDIZ à mettre à disposition des parcelles pour pouvoir s’installer », a précisé le DG de l’APIEx.

Assise Agossa