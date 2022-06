Electrification du village lacustre de Ganvié : 2.856 habitats bientôt éclairés

Vues : 2

Ce qu’il faut savoir : En conseil des ministres de ce mercredi 22 juin 2022, le gouvernement a annoncé la réalisation des travaux d’électrification des arrondissements de Ganvié 1 et Ganvié 2 dans la commune de Sô-Ava. Selon le conseil, « ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet ‘’Réinventer la cité lacustre de Ganvié’’ au titre duquel le Gouvernement a entrepris la construction d’infrastructures sociocommunautaires pour l’amélioration des conditions de vie des populations résidentes. Il s’agit notamment d’habitats lacustres, de l’alimentation en eau potable et de la connectivité en énergie électrique ». Selon le conseil, les études techniques approfondies ont été déjà menées pour l’électrification de Ganvié 1 et Ganvié 2, qui va impacter 2.856 habitats, y compris ceux à ériger au titre du projet. Le gouvernement a instruit les ministres concernés aux fins de contracter avec la société spécialisée retenue et de veiller à la bonne exécution des travaux.

Quel est l’objectif du projet : L’objectif du projet ‘’Réinventer la cité lacustre de Ganvié’’ est d’améliorer les conditions de vie des populations des quartiers précaires de Ganvié, et d’encourager la valorisation et la diversification des ressources issues du lac Nokoué. Le projet va permettre de reconnecter Ganvié, en faisant la construction d’une route adaptée aux crues desservant le nord de la cité et la construction d’une plateforme logistique, la réhabilitation de l’embarcadère d’Abomey-Calavi, la construction de franchissements piétonniers, et le dragage de chenaux. Le projet consiste également à améliorer les conditions de vie, avec le raccordement des espaces lacustres de Ganvié au réseau national d’électricité, à l’adduction en eau potable, la réhabilitation d’espaces communautaires/espaces publics et enfin contribuer à la valorisation et la diversification des ressources issues du lac Nokoué, à l’échelle de Ganvié.

Assise Agossa