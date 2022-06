Nomination de Martin Ogoussan à la tête de la DBAU: Talon promeut un jeune compétent

Vues : 3

Martin Ogoussan, nouveau Directeur des Bourses et Aides Universitaires (DBAU)

La Direction des Bourses et Aides Universitaires (DBAU) est désormais dirigée par Martin Ogoussan. Il a été nommé à la tête de cette institution en Conseil des ministres de ce mercredi 22 juin 2022.

Ce que vous devriez savoir : Economiste-planificateur et Expert en gestion des finances publiques, Martin Ogoussan est le nouveau Directeur des Bourses et Aides Universitaires (DBAU). Sa nomination est intervenue à l’issue de la rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement. Sur proposition de la ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Eléonore Yayi Ladekan, le président Patrice Talon a désigné Martin Ogoussan pour conduire les rênes de cette institution qui s’occupe des Bourses et Aides Universitaires. Directeur par intérim de cette même direction suite au décès en février dernier de sa hiérarchie Ruffin Akiyo, Directeur de la DBAU, Martin Ogoussan a fait valoir ses compétences en conduisant avec succès les ambitieuses réformes opérées au niveau des bourses universitaires. Ce qui lui aurait permis d’avoir la confiance du chef de l’Etat qui a décidé de concert avec ces ministres de le placer à la tête de cette direction. Son dynamisme et sa rigueur a permis de traiter au titre de cette année en cours 33.000 dossiers sur les 34.000 dossiers des allocations des étudiants. En le mettant à ce poste, Patrice Talon fait la promotion des jeunes à travers la compétence.

Qui est Martin Ogoussan : Spécialiste en planification des investissements publics, en gestion des programmes, projets et finances publiques, le directeur de la DBAU, Martin Ogoussan était jusqu’à sa nomination, Directeur de la coopération universitaire et scientifique et assurait l’intérim de la direction après le décès de sa hiérarchie, Ruffin Akiyo à la tête de la DBAU. Coordonnateur du projet de construction des nouveaux centres Universitaires (PCENCU), Martin Ogoussan a dirigé de 2014 à 2016, la Direction de la programmation et de la prospective au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Avant d’accéder à ce poste, il a été Directeur adjoint de cette même direction. Parmi les hautes fonctions où il a pu démontrer ses capacités, c’est celle de Chef service du Budget-DRFM au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique qu’il a occupé de 2008 à 2010. Administrateur des finances et du trésor, le nouveau directeur de la DBAU est nanti de nombreux diplômes universitaires. Ce qui lui aurait valu cette nouvelle fonction. Expert en planification, programmation et gestion des projets de développement national et local, il est aussi diplômé d’études supérieures de comptabilité et de gestion (DESCOGEF). Ancien étudiant de l’Université Laval de Québec. Université dans laquelle il a obtenu son Master en gestion de projets de développement et préparation à la certification PMP (IDEA). Il accorde à la gestion de la chose publique, une place prépondérante. C’est pourquoi au-delà de sa licence, il poursuit ses études pour obtenir en 2009, son diplôme d’étude approfondie de master en macroéconomie appliquée option : Finances Publiques à l’Uac. Il décroche dans les mêmes périodes une licence en droit des affaires et un diplôme d’Administrateur des Finances et du Trésor à l’ENAM. Après son baccalauréat scientifique (série D) en 2000 au CEG1 de Djougou, Martin Ogoussan obtient sa Maîtrise en Sciences Economiques en 2004 à la Faculté des Sciences économiques et de gestion (Faseg) de l’Université d’Abomey-Calavi. Il a vite gravi les échelons pour obtenir d’autres diplômes universitaires qui lui a ouvert les portes de l’administration publique.

De l’autre côté : Il aura pour cette nouvelle fonction, la lourde mission de conduire la direction afin d’atteindre les objectifs et de prouver davantage ses expériences.

Alban Tchalla