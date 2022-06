Rencontre Talon-Yayi: Selon Me Jacques Migan, la rencontre Talon-Yayi une très bonne chose

Vues : 3

– Nourénou Atchadé dénonce une « opacité »

Me Jacques Migan, Membre du Bureau politique du Bloc républicain

Invités de l’émission “Le grand soir” de la chaîne de télévision ‘’E-télé’’, Me Jacques Migan membre du Bureau politique du Bloc républicain, et le premier vice-président du parti d’opposition Les Démocrates, Nourénou Atchadé ont donné leurs points de vue sur la rencontre entre les deux chefs d’Etat, Patrice Talon et Boni Yayi.

De quoi s’agit-il : L’ancien président de la République, Boni Yayi a échangé avec son prédécesseur Patrice Talon le 13 juin 2022 au palais de la présidence. Cette rencontre a fait objet de discussion sur E-télé entre l’ex-bâtonnier et membre du Bloc républicain, Jacques Migan et le premier vice-président du parti d’opposition Les Démocrates, Nourénou Atchadé. Avant Boni Yayi, le président Patrice Talon a aussi reçu son prédécesseur Nicéphore Soglo ainsi que les anciens et l’actuel président de l’Assemblée nationale.

Que disent-ils : Pour Nourénou Atchadé, il y a eu de l’opacité. Il justifie cela par le fait qu’en dehors de la rencontre avec l’ex président Boni Yayi, rien n’a été filtré des autres rencontres. « Il y a eu de l’opacité par rapport à certaines rencontres. Que ce soit avec les anciens présidents de l’Assemblée nationale et l’actuel, à la sortie de cette audience, rien n’a filtré », souligne-t-il. De toutes les façons, poursuit l’invité de l’émission, on n’a pas entendu un communiqué ni une déclaration du président de la République et des anciens chefs d’institution. Il conclut donc, qu’il y a eu de l’opacité. Contrairement à son avis, Jacques Migan estime qu’il n’y a pas lieu de polémiquer.

Pourquoi : Des explications de Maitre Jacques Migan, Boni Yayi et Patrice Talon sont des amis. « Il faudrait louer la rencontre de deux amis. Nous oublions souvent ce que constitue le président Boni Yayi pour le président Talon », note-t-il. A propos des liens entre les deux hautes personnalités béninoises, interroge Jacques Migan, « qui a permis au président Yayi en 2006 d’accéder à la magistrature suprême ? C’est son ami Patrice Talon ». Cela dit, confie le vis-à-vis de Nourénou Atchadé, « qu’il y ait quelques crocs entretemps, il faut plutôt saluer la rencontre de ces deux. Et, j’aime souvent dire, l’allié de Patrice Talon, c’est Boni Yayi. L’allié de Boni Yayi, c’est Patrice Talon ». Pour ce leader, membre du bureau politique du Bloc Républicain, c’est une très bonne chose de voir deux acteurs du développement se donner la main. « On a besoin de ces deux-là. L’un a été à un moment donné aux responsabilités de 2006 à 2011 et de 2011 à 2016. Ensemble, ils ont gouverné ce pays. Quand même l’un était aux responsabilités, l’autre était dans l’ombre pour l’accompagner. Je dis et je continue à le dire, c’est une très bonne chose, cette rencontre entre les deux… Je suis sûr, le président Patrice Talon veut le développement de ce pays. Il sera contredit par Nourénou Atchadé qui pense que cette opacité n’est pas une bonne chose. « La deuxième rencontre que le président a eu avec le président Dieudonné Soglo n’a pas été aussi sanctionné par une déclaration. Par contre avec le président Yayi, à la sortie, les deux personnalités ont parlé de leurs échanges et nous avons été éclairés », a fait observer l’opposant.

De l’autre côté : Jacques Migan reste convaincu que le président Boni Yayi recherche le développement de ce pays. « Que les deux se rencontrent, qu’ils parlent de la paix, du développement, des réformes entreprises depuis, un certain temps, il faudrait que nous saluions cela », précise-t-il.

Alban Tchalla