Législatives de 2023: Moele-Bénin reçoit l’adhésion des militants UTR

Jacques Ayadji, président de Moele-Bénin

L’Union pour le Triomphe de la République (UTR) du professeur Alabi Gbègan regagne les rangs du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin). La cérémonie d’adhésion a eu lieu le samedi 18 Juin 2022 à Toffo dans la 5ème Circonscription électorale.

Que faut-il noter : Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) s’agrandit sur la scène politique. Après le ralliement de plusieurs mouvements de jeunes, c’est au tour de l’UTR (Union pour le Triomphe de la République), de rejoindre le parti de Jacques Ayadji. Prenant la parole au nom de ses militants, Mathieu Sodjikin président de l’Union pour le Triomphe de la République (UTR) affirme qu’il ne regrette rien. Il estime que les membres de son parti ont fait un bon choix en rejoignant Moele-Bénin pour poursuivre leur combat politique et satisfaire leurs besoins collectifs de changement du pays et préserver l’unité. Il a fait savoir qu’ils veulent prendre part aux législatives de 2023 afin de jouer pleinement le rôle patriotique qui est le leur au parlement. « Car nous savons travailler afin d’empêcher la manipulation politique. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes », a-t-il dit.

Entre les lignes : Après avoir reçu l’adhésion des militants UTR, le président de Moele-Bénin, Jacques Ayadji s’est engagé à apporter une plus-value de changement à l’ambition de ces militants. Celle de leur donner ce qu’ils recherchent en se ralliant dans sa formation politique. Conscient du parcours parsemé d’embûches, qu’il a qualifié de traversée du désert, il a fixé la date de sortie de désert du parti au soir des législatives de 2023. Ce qui revient à travailler à la conquête du pouvoir. « Moele-Bénin deviendra la plus grande formation politique. Ce parti sera aguerri pour la vie », assure le président Jacques Ayadji. Il a profité de l’occasion pour inviter les nouveaux adhérents à s’approprier les textes du parti. Pour le Secrétaire général de Moele-Bénin, Juste Agnoro, ce choix de Moele-Bénin montre effectivement que la 5ème Circonscription électorale est déjà prête pour le renouvellement de la classe politique. Il a invité à un engagement des militants et sympathisants de Toffo. « Moele est un parti des jeunes. Nous voulons compter sur vous pour que l’unité soit une réalité, travailler pour l’éthique, produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons », indique-t-il. Il a souhaité que ce ralliement participe réellement à la transformation totale de Toffo et de la 5ème circonscription électorale.

De l’autre côté : La Coordonnatrice de la 5ème circonscription, Joelle Vodounonhlin a déclaré que c’est un grand jour pour le Bénin. Pour elle, ce ralliement engage le respect des principes fondamentaux de la démocratie du Bénin. « Le Bénin d’aujourd’hui ne cherche qu’à rêver par ses filles et fils. Ce qui justifie cette adhésion, est qu’il faut se mettre ensemble pour mieux engager le développement. Moele-Bénin travaille réellement pour le développement du Bénin aux côtés du chef de l’Etat », a-t-elle justifié.

Alban Tchalla