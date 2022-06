Edito: De père en père

Vues : 1

Je n’avais pas des relations fusionnelles avec mon père. Et pourtant, étant son premier garçon, presque l’enfant choyé de la fratrie, il était mon idole jusqu’à ce que j’entre au collège, jusqu’aux premières révoltes, aux premiers clashes. Il y eut le complexe d’œdipe, cette envie de dépasser (de tuer, diraient les philosophes) le père. En tant que père aujourd’hui, je m’interroge sur ce retournement de situation qui caractérise une bonne partie des garçons devenus adultes.

Comme tout le monde (enfin je crois), j’ai toujours choyé plus ma mère que mon père. Les deux ne sont plus aujourd’hui parmi nous, mais je me souviens distinctement qu’au décès de mon père, presque aucun d’entre nous n’avait pleuré. Ce fut le contraire pour notre mère. La figure maternelle est celle de l’amour, de l’amour infini et sans condition. J’allais dire aussi de la fragilité. C’est contre cette fragilité que nous déployons toute notre tendresse envers nos mères pour devenir leur protecteur ultime quand vient la vieillesse. En pensant que le père incarne la solidité, la force, l’autorité. Devenu père, je me demande aujourd’hui comment nous en arrivons à cette dichotomie, à cette distinction qui rejette nos pères à la périphérie de l’amour.

Mon père n’était pas un homme à discuter longtemps. C’était son point de vue ou rien. Si vous insistez trop, ayez le réflexe de rester loin… Je me rappelle lorsque mon petit frère (devenu adulte) était revenu de mission, et avait commis la maladresse de ne pas passer le voir directement à la maison familiale, après plus d’un an d’absence. Il en a eu pour son compte ce jour-là. Et le pauvre ne comprenait pas que le pater le traite encore comme s’il n’avait pas lui-même fondé déjà une famille. C’est que bon nombre d’entre nous devenus parents pensons qu’être père, c’est avant tout être sévère. Etre sévère jusqu’au bout, jusqu’à la vieillesse, jusqu’à la tombe. C’est notre manière à nous d’incarner la force, les principes et les valeurs. Vous apprenez très vite à élever le ton et même à frapper s’il le faut, lorsque les enfants atteignent l’âge fatidique de la puberté.

Lorsque les dérives ne sont pas sanctionnées et redressées avec la sévérité qu’il faut, vous vous retrouvez avec des enfants sans repère qui deviennent des adultes sans boussole. La figure paternelle doit incarner les normes, les bornes à ne pas franchir, quitte à devenir pour cela le père fouettard. Bien évidemment, si vous avez la chance d’avoir une femme forte qui sait en même temps être aimante, la moitié du problème est résolue. L’autre moitié consistera à rester le père, c’est-à-dire le chef de la famille, en faisant respecter toujours les principes et les valeurs.

Mais il y a une limite à tout. La figure du père incarnant la force et la sévérité s’arrête quand les enfants commencent à gagner en autonomie. Lorsqu’ils ont dépassé l’âge de la puberté, l’autorité ne doit plus être autoritaire mais amicale. Je dirais même que la valeur d’une éducation réside dans l’amour que les parents mettent dans les actes qu’ils posent envers tous leurs enfants. Et cet amour se montre dans l’équilibre de la carotte et du bâton, dans la force du dialogue et l’intransigeance de la sévérité. Les philosophes parleront avec raison de la maïeutique, ce dialogue qui consiste en questions et réponses qui finissent par amener l’enfant à accoucher par lui-même de sa vérité. Et cette vérité est plus puissante que toutes les paires de gifles.

Je ne veux pas devenir le père que les enfants fuient. Je veux être celui à qui ils confient leurs secrets, leurs peines et leurs joies, leurs ambitions et leurs angoisses. Mais je ne le fais pas forcément pour eux. Non, je le fais pour moi-même. Quand j’aurais eu la grâce de vivre longtemps, je ne veux pas être celui que les enfants abandonnent à ses vieux jours. A trop jouer au Zoro dans la maison, beaucoup d’entre nous les pères s’étonnent que les enfants, surtout les garçons, nous oublient à notre sort quand arrive la vieillesse. C’est dès maintenant qu’il faut apprendre à briser la glace avec les enfants, non pas en instaurant un climat de camaraderie à la maison, mais une complicité et une attention qui renforcent l’autorité aimante. Pendant qu’il en est encore temps.

Par Olivier ALLOCHEME