Département de sociologie-anthropologie de l’Université d’Adjarra: Une vague d’étudiants en immersion sur le terrain à Aplahoué

Madame le doyen de la Fashs UAC, Dr(MC) Monique Ouassa Kouaro, et Dr (MC) Emila Azalou Tingbé, ici au milieu des étudiants en situation de terrain à Aplahoué

A l’initiative de Dr Marius Vodounnon Totin, Chef du département de sociologie-anthropologie du campus universitaire d’Adjarra, une vague d’étudiants a séjourné du 13 au 17 Juin 2022 dans la commune d’Aplahoué, dans le cadre d’une sortie pédagogique. C’est madame la doyenne de la Fashs de l’Université d’Abomey-Calavi, Dr Monique Ouassa-Kouara qui a procédé au lancement officiel des activités en présence du vice-doyen du campus universitaire d’Adjarra, Docteur (MC) Joseph Saghui.

Quel est l’objectif de la sortie : L’objectif de cette sortie pédagogique est de confronter les étudiants à une démarche scientifique, qui est pratique de terrain. Ceci, à travers la conceptualisation d’une recherche, la constatation du problème étudiable, la rédaction des termes de référence, la rédaction du protocole de recherche, et l’exécution d’une recherche sociologique. C’est donc pour que les étudiants en sociologie-anthropologie soient en contact avec les faits de la société afin de développer des compétences essentielles à l’observation et à l’analyse des relations sociales, des organisations sociales ainsi que des institutions sociales que ladite sortie pédagogique est faite.

Que retenir globalement : Depuis l’avènement de la pandémie mondiale de la covid-19 qui a empêché tous les rassemblements, les sorties pédagogiques étaient suspendues afin de protéger les étudiants contre ce mal. Mais depuis que la pandémie est derrière nous où les cas sont désormais très moindres, le département de sociologie-anthropologie du campus universitaire d’Adjarra a initié ladite sortie pédagogique et a organisé un atelier dans lequel sont réunies les promotions des semestres 4 et 6 dans l’exécution d’une collecte de données à Aplahoué. Cette sortie pédagogique, qui porte sur le thème : « Les défis de l’entrepreneuriat coopératif des femmes à Aplahoué » pour les étudiants de la deuxième année, et « Mutations agraires et pauvreté des ménages ruraux dans la commune d’Aplahoué», pour les étudiants du niveau licence a été une occasion pour eux de faire une véritable immersion sur le terrain pour confronter les connaissances théoriques des réalités sur le terrain.

Ce qui s’est passé : Sous la coordination du chef du département de sociologie anthropologie, les étudiants ont été initiés par les encadreurs à la préparation du terrain, à la collecte puis à la rédaction de rapports au retour du terrain. Constitués en groupe de cinq (05) enquêteurs pour la collecte de données sur le terrain, ils ont été encadrés par des contrôleurs (Titulaires d’un doctorat en sociologie-anthropologie), et des superviseurs. Cette activité pédagogie qui a suivi un chronogramme bien défini a connu une phase opérationnelle du travail de terrain qui s’est déroulée du 13 au 17 Juin 2022. S’en est suivi une exploration du terrain destinée à la préparation de la logistique. Cette phase a consisté à mener les différentes démarches administratives à l’endroit des autorités communales et scolaires dans la commune d’Aplahoué.

Les étudiants en sociologie-anthropologie en situation d’apprentissage

Qu’en pensent les responsables : Cette sortie pédagogique qui s’inscrit dans le cadre des activités académiques de l’année universitaire 2021-2022 est fortement soutenue par le vice-doyen de l’Université d’Adjarra, Docteur (MC) Joseph Saghui qui a apprécié l’initiative et a donné de sages conseils non seulement aux étudiants mais aussi aux enseignants qui sont les superviseurs. Ce suivi qui a été l’occasion d’une véritable pratique a été largement apprécié de tous, notamment les étudiants qui ont témoigné avoir acquis beaucoup. En effet à l’issue de cette sortie pédagogique, les étudiants sont désormais en mesure de faire la conception et expérimentation des outils de collecte de données ; la découverte d’un terrain de recherche sociologique ; la familiarisation avec le terrain sociologique ; la pratique de la rédaction d’un rapport de terrain sociologique et la maîtrise de la méthode sociologique.

Assise Agossa