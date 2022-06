Bilan An 1 Talon/ Secteur de la Défense nationale:  « Le pays est en sécurité», rassure le ministre Fortunet Alain Nouatin

Vues : 1

Fortunet Alain Nouatin, Ministre chargé de la Défense Nationale

Le gouvernement du Président Patrice Talon a implémenté depuis 2016 des réformes au niveau des forces de défense et de sécurité en vue d’assurer la sécurité et l’intégrité du peuple béninois face aux nombreuses menaces qui pèsent sur le pays. Un an après le début de son second mandat, le ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense Nationale Fortunet Alain Nouatin a détaillé les actions engagées par le Gouvernement pour garantir la paix et la quiétude des populations. Il était sur la télévision nationale le jeudi 16 juin dernier.

Qu’a fait le gouvernement face aux menaces : Le gouvernement béninois n’a pas baissé les bras. Il a travaillé à mettre en place une armée moderne et républicaine dans le pays. Pour cela, de réelles transformations ont été opérées pour positionner l’armée béninoise en sentinelle afin qu’elle réponde encore plus efficacement aux enjeux modernes de sécurité et aux nouvelles menaces. C’est du moins ce qu’on peut retenir du ministre en charge de la défense nationale. Pour Fortunet Alain Nouatin, les guerres étaient classiques au lendemain des indépendances. Les conflits étaient des guerres entre Etats voisins mais aujourd’hui, ce sont des guerres asymétrique. Trois groupes de menaces planent aujourd’hui sur nos Etats : le terrorisme, l’extrémisme violent et la piraterie maritime. A en croire le ministre, l’armée béninoise est en mesure de répondre et de protéger efficacement la nation béninoise. « L’armée béninoise est dotée suffisamment de moyens pour y faire face. Ces moyens sont les réformes, les recrutements avec une formation plus adaptée orientée vers ces types de menace, la construction de grandes bases, de base opérationnelle avancée, les équipements qui permettront à l’armée d’être prête pour répondre aux menaces », a laissé entendre Fortunet Alain Nouatin. Il n’est pas resté muet sur la situation actuelle du terrorisme sur le terrain. Selon lui c’est la bande Sahélo-Sahélienne qui est le théâtre d’attaques terroristes répétées. Il a ajouté que ces attaques sont très surveillées par le chef de l’Etat. C’est pourquoi « en 2018, le gouvernement a décidé de prendre des dispositions préventives. De 2018 jusqu’à aujourd’hui, le parc de la Penjari et le parc W ont été occupés par l’armée béninoise pour prévenir l’avancée de cette menace ». Le ministre a indiqué que le gouvernement a pris des dispositions pour protéger individuellement et de façon collective les soldats. Pour lui, le Bénin n’a enregistré aucun mouvement sur le territoire national en dehors des incursions isolées sur le territoire béninois. Fortunet Alain Nouatin a également assuré que les soldats décédés au front n’ont pas eu d’impact sur le moral des autres. « Les soldats sont plutôt animés de la rage et la soif de venger leurs frères tombés au front », constate le ministre.

Que retenir de la loi concernant le sort des victimes tombées au front : Le gouvernement a décidé en conseil des ministres du 25 mai dernier l’adoption d’un décret portant loi de prise en charge des victimes en mission commandée de défense du territoire ou de sauvetage. Selon le ministre, cette loi organise la prise en charge des ayant-droits des victimes invalides. « Les ayant-droits, les enfants sont pris en charge jusqu’à l’âge de 21 ans, Sur le plan éducationnel, du bien-être et sur le plan de la santé, les invalides bénéficient d’une retraite à terme », informe le ministre. Le Bénin n’étant pas le seul pays confronté au terrorisme, doit collaborer avec les autres pays concernés. L’invité a révélé au cours de son entretien qu’aucun pays ne peut à lui seul faire face au terrorisme. « Il faut une conjonction de forces de tous les pays confronté à ce fléau. Dans cette veine, le Bénin fait partie de l’initiative d’Accra. Cette initiative préconise la mutualisation et la coordination des actions antiterroristes et l’organisation d’opérations conjointes», souligne-t-il en ajoutant qu’en dehors de l’initiative d’Accra, le Bénin, le Burkina, le Togo et le Niger ont signé un mémorandum d’entente qui stipule l’assistance mutuelle et la possibilité de poursuite en opération sur le territoire étranger.

Est-ce que l’armée dispose d’équipements efficaces : Pour le ministre chargé de la défense nationale Fortunet Nouatin, le chef de l’Etat a mis à la disposition de l’armée d’énormes moyens pour prendre le dessus sur le plan opérationnel. « Tous les segments de l’armée, que ce soit l’arme de terre, de l’air, la marine et la garde nationale ont une politique d’équipement qui est en cours et nous recevons déjà les commandes », a-t-il laissé entendre en ajoutant que chaque segment reçoit des équipements pour accroitre le taux d’équipement des soldats béninois. A en croire le ministre, la façade maritime du Bénin est très importante. Selon lui, 90% des importations et exportations du Bénin passent par la voie maritime qui doit alors être protégée.

Les réformes sur le plan institutionnel : « L’adoption du concept ‘’force de défense de sécurité’’ », c’est la réforme la plus importante parmi tant d’autres que le ministre en charge de la défense nationale a initiée dans son département. Selon lui, cette réforme envisage une mutualisation des expertises de l’armée, de la police et des autres forces paramilitaires. « Cela suppose que l’armée est dans un ensemble pour défendre le pays aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan défense du territoire », a-t-il indiqué avant d’abordé la deuxième réforme. A le croire, le ministère de la défense nationale a aussi pris la réforme de la réorganisation du maillage territorial pour régler les conflits au nord, au sud. « La troisième réforme est la mise en place d’un mécanisme de prévoyance militaire. Elle prévient les facteurs sui vont affecter le moral de la troupe. Elle permet d’atténuer les retombées négatives sur le soldat », complète le ministre. L’autorité gouvernementale a mis un accent sur la Garde nationale qui a pour mission d’intervenir sur le territoire national, la mer et participe à la lutte contre le terrorisme.

Assise Agossa