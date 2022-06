Administration territoriale: Les membres de la Cellule de suivi et du contrôle de la gestion des Communes installés

Vues : 1

Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat chargé du développement

(Identité des 10 membres dévoilée)

Le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané a procédé à l’installation des membres de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes du Bénin. La cérémonie s’est déroulée le vendredi 17 juin 2022.

Pourquoi cette cellule : La création de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes du Bénin vise à améliorer la gouvernance locale, faire un contrôle pédagogique de la gestion des communes en République du Bénin et pallier les insuffisances de la décentralisation. Elle est instituée par décret portant création attributions, organisation et fonctionnement de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes du Bénin, un décret qui date du 25 Mai 2022.

Que retenir de la cérémonie : Ils sont au total dix membres dont six permanents et quatre non-permanents installés pour assurer leurs différents postes au sein de la cellule. Au cours de la cérémonie d’installation, le président de l’Association nationale des Communes du Bénin (Ancb), Luc Atrokpo s’est réjoui d’avoir participé à l’installation des membres de la cellule. Pour lui, cette cérémonie vient confirmer la volonté du chef de l’Etat Patrice Talon, à induire une nouvelle ère dans la gestion des affaires locales du Bénin. « Ce nouvel organe vise à aider les Communes dans l’amélioration de la gouvernance locale car les audits réalisés ont souvent révélé que beaucoup reste à faire. La mise en place de cette Cellule s’inscrit dans ce cadre et favorisera davantage la promotion de la bonne gouvernance au niveau des Communes », a-t-il notifié. Selon le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, président du Comité stratégique d’orientation et de suivi de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, la Cellule de suivi et du contrôle de la gestion des Communes est un instrument important de reddition de comptes dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. « Le choix de créer la Cellule s’inscrit dans la tradition instaurée par notre gouvernement qui attache un prix important à la planification mais aussi et surtout au suivi, au contrôle et à l’évaluation de nos politiques et de nos mesures », a laissé entendre le ministre. Il a aussi ajouté que cette action contribue à la quête du développement. « Nous l’avons fait en ce qui concerne les actions au niveau central et nous avons ces résultats aujourd’hui. Les populations et partenaires au développement témoignent chaque jour des effets positifs produits par notre gouvernance. Notre démarche vise donc à rééditer cette démarche au niveau décentralisé avec l’espérance d’un plein succès », a-t-il souligné.

Qui sont-ils : Ils sont au total dix membres dont six permanents et quatre non-permanents installés pour assurer leurs différents postes au sein de la cellule. Les membres permanents ont nom: Aminou Mamam (coordonnateur), Assogba Zacharie Gbodjeydo (coordonnateur adjoint), Cyrielle Ahouandogbo Perrot, Micaël Bassabi Djara, Landry Hinnou et Joïce Médesse Agonsanou. Ceux non-permanents sont : Marcel Olivier Dassi, Arnaud Tometinsi, Clarisse Yayi et Salifou Mama

Par ailleurs : La Cellule de suivi et du contrôle de la gestion des Communes est rattachée au secrétariat général de la Présidence de la République. Elle a entre autres pour missions d’œuvrer à la mise en place des outils indispensables à l’opérationnalisation de la réforme structurelle de la décentralisation, et d’assurer le suivi et le contrôle de la gestion des Communes.

Assise Agossa