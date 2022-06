Nourenou Atchadé à propos de la gouvernance Talon : « La situation politique depuis 2016 n’est pas bonne »

Vues : 1

Nourenou Atchadé, Premier vice-président du parti ‘’Les Démocrates’’

Le premier vice-président du parti ‘’Les Démocrates’’, Nourenou ATCHADE a fait le portrait de la gouvernance politique, économique et sociale du pouvoir de la rupture. Selon ces propos, il faut un changement de modèle dans l’intérêt supérieur du Bénin et de son peuple.

Qu’a-t-il dit : «…La situation politique depuis 2016 n’est pas bonne. Elle est faite d’arrestations arbitraires, de lois drones, d’accaparement de l’économie nationale au profit d’un clan au pouvoir, au profit d’un petit groupe et au détriment de la majorité des béninois. On dit ce n’est pas bon ! Elle est faite d’exilés politiques. Nos frères qui ont eu la chance de partir, vivent en exil. Voilà la situation. Sur le plan social ce n’est pas aussi bon ! Les fonctionnaires depuis 2016 ont vu leur situation bloquée. Le coût de la vie a flambé comme vous le savez à cause de la guerre en Ukraine, comme si la guerre en Ukraine se passait au Bénin. Les fonctionnaires des structures d’État ont été renvoyés. Les gens sont à la maison, comment vont-ils vivre? L’ONASA, La SONAPRA, L’ONS, le COTAIR…. tout ce beau monde qui travaillait, qui nourrissait leur famille, on les a jetés comme ça au dehors. Et avant de les renvoyer de leur fonction, on a d’abord fait voter une loi drone qui permet de renvoyer quelqu’un de sa fonction en lui payant 9 mois de salaire au maximum….», a expliqué le premier vice-président du parti Les Démocrates, Nourenou Atchadé.

Assise Agossa