Dernier développement de l’actualité Politique nationale: Soglo apprécie les efforts d’apaisement de Talon et demande d’aller plus loin

L’ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo

Nicéphore Dieudonné Soglo se félicite de ce que les lignes ont commencé par bouger. A la veille de son absence du territoire national en vue d’un contrôle sanitaire, l’ancien président est revenu sur l’actualité politique de ces derniers jours pour saluer les pas posés par le Chef de l’Etat Patrice Talon. Pour lui, il reste encore des efforts de la part du président Talon pour que ses efforts de dialogue visant à désamorcer la situation politique actuelle pour un climat de paix, de réconciliation et de la cohésion nationale, soient véritablement visibles.

Ce qu’il faut retenir : Initiateur d’un plaidoyer auprès du président Talon pour une décrispation totale à travers des gestes politiques en direction des prisonniers politiques, des exilés politiques etc, Nicéphore Dieudonné Soglo s’est dit heureux de voir le président Patrice Talon commencer par poser des actes d’apaisement. Aux lendemains de la libération d’une vague de prisonniers politiques, le patriarche dit y avoir noté un geste significatif. Mais cela ne suffit pas, vu le contexte politique très tendu entre les acteurs politiques depuis les législatives de 2019. L’ex président remercie le président Talon pour ces gestes qui consistent à redonner au pays une plus grande cohésion autour du développement, mais attend toujours une suite dans le reste des pas à poser.

Entre les lignes : Ayant en effet conseillé au Chef de l’Etat de procéder à la libération des prisonniers politiques, de travailler au retour des exilés, de procéder au dédommagement des familles des victimes des violences politiques, Nicéphore Dieudonné Soglo note ces derniers jours, une avancée significative sous la forme de gestes d’apaisement de la part de Patrice Talon. Entre autres actions évoquées, la libération d’une vague de prisonniers politiques, les démarches de dialogue du président de la république avec les anciens présidents de la république d’une part, avec les anciens présidents et l’actuel président de l’Assemblée nationale d’autre part. Nicéphore Soglo apprécie ces séries d’échanges politiques au sommet de l’Etat. De son point de vue, ces échanges constituent un pas vers la décrispation de l’atmosphère socio-politique où certains acteurs se sentent écartés de ce qui se fait. Il salue également le bon signe que constitue la rencontre entre Talon et ses prédécesseurs Boni Yayi et lui-même. Tout en rappelant que lors de ses nombreux échanges avec Patrice Talon, il n’a eu de cesse de souligner la nécessité d’engager des actions pour la paix, l’harmonie et la cohésion du peuple autour des actions de l’Etat, Nicéphore Soglo a précisé que son plus grand souhait, c’est de voir ces rencontres se répéter. Parlant de la libération de certains prisonniers, il s’est dit un peu satisfait, mais souhaite que le cap soit maintenu pour aller vers d’autres actions plus fortes, notamment la libération des autres détenus emprisonnés suite aux crises politiques. Il y a également le retour des exilés politiques qui préoccupe l’ancien président. Pour lui, il s’agit d’une priorité qui figure parmi celles soumises au Chef de l’Etat. Tout cela est possible avant la prochaine fête de l’indépendance du Bénin s’il y a une volonté politique claire, pense-t-il. Selon l’ancien président, le contexte sous régional où l’extrémisme violent dicte sa loi, incite à poser des gestes d’apaisement. C’est pourquoi il salue les dispositions en cours à l’endroit des soldats tués dans des attaques perpétrées par des groupes terroristes armés dans le Nord. Ces dispositions vont jusqu’à la prise en charge des familles des soldats victimes. Il n’a pas caché ses profonds souhaits en ce qui concerne les évènements survenus lors de la présidentiels de 2021. Le président Soglo a déploré les évènements malheureux survenus, mais néanmoins réclame un dédommagement des familles des victimes. A cet effet, il demande au Chef de l’Etat d’avoir un regard attentionné pour les personnes qui ont perdu leurs parents, amis et proches. Cela, considère-t-il, va dans la dynamique de la décrispation actuelle.

Par ailleurs : Le premier président de l’ère du renouveau démocratique au Bénin dit croire à des solutions politiques pour aboutir définitivement à une décrispation de la crise actuelle afin d’empêcher que la menace régionale ne prenne corps dans notre pays. L’ancien chef d’Etat a également réaffirmé sa disponibilité à accompagner ce qui se fait dans l’intérêt du Bénin.

Alban Tchalla