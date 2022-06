Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes: Zacharie Gbodjéydo aux commandes du dispositif au poste de Coordonnateur Adjoint

Vues : 2

Zakarie Gbodjéydo, Coordonnateur Adjoint de la Cellule

Les membres de la nouvelle Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes ont été nommés en Conseil des ministres de ce mercredi. Ainsi pour assurer le bon fonctionnement de ladite cellule, le chef de l’État a, décidé de mettre en place une cellule de six membres au nombre desquels l’ancien secrétaire permanent du Conafil, Zacharie Gbodjéydo Assogba qui est fait coordination adjoint des activités de ladite structure qui aura à charge de veiller rigoureusement au suivi et au contrôle de la gestion des communes.



Ce qui est important : Prime à la compétence du Secrétaire permanent de la Commission nationale des finances locales (CONAFIL), Zacharie Gbodjéydo Assogba. Il vient d’être nommé Coordonnateur Adjoint de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. La mise en place de cette cellule intervient dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Une ambitieuse réforme du Chef de l’Etat pour la bonne gouvernance au niveau local. En effet, Zacharie Gbodjéydo qui a réussi a convaincre le président de la république en travaillant dans les structures mis en place dans le cadre de la réforme s’est basé sur sa grande connaissance de la gestion des activités et projets au niveau des structures déconcentrées de l’Etat pour convaincre de sa rigueur dans le travail et surtout de sa compétence.

Comment : Son expertise et surtout son dynamisme au service de la population, largement approuvé à travers le CONAFIL, qui est une structure sous tutelle du Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale dont il est d’ailleurs le Secrétaire permanent de la Commission ont été des atouts pour lui . Ayant également eu l’occasion de gérer le Fonds d’appui au développement des communes (Fonds Fadec), Zacharie a eu à ce poste, une longue connaissance des communes, ce qui lui a permis d’ apporter des résultats satisfaisants qui lui ont valu la confiance de sa hiérarchie. Ancien directeur des ressources financières et du matériel au Ministère de la Famille, et ancien directeur des ressources financières et du matériel au Ministère de l’économie maritime, le nouveau coordinateur adjoint de la cellule s’est bâtie une réputation irréprochable qui ont milité en sa faveur. A tous ces postes, il a fait montre d’une rigueur dans la gestion de la chose publique.

D’ailleurs, ses actions en tant que contributeur au développement de la nation sont reconnues par le président de la République Patrice Talon qui a pris le décret N°2021-199 du 05 mai 2021 portant nominations ou promotions à titre normal et civil dans l’ordre National du Bénin pour l’élever exceptionnellement au grade de chevalier de l’ordre national en 2021.

Son professionnalisme au service de la nation lui donne ainsi l’occasion d’occuper cette nouvelle fonction auprès du chef de l’Etat pour accompagner la mise en œuvre significative de la réforme en cours dans le domaine de la décentralisation. Il a à cet effet, la lourde charge de conduire rigoureusement avec ses pairs cette nouvelle cellule installée en vue de l’atteinte des objectifs d’une bonne gouvernance des mairies.

Alban Tchalla