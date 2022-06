Gestion des communes aux lendemains de la réforme de la décentralisation: Landry Hinnou nommé à la Cellule de suivi et contrôle

Vues : 1

Landry Médard Hinnou, membre permanent de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes

L’ancien Secrétaire Général de la Mairie de Ouidah, Landry Médard Hinnou est désormais membre permanent de la Cellule de suivi et contrôle de la gestion des communes. Sa nomination a été prononcée en Conseil des ministres du mercredi 15 juin 2022.



Ce que vous devriez savoir : Landry Médard Hinnou reçoit une promotion de taille. Il occupe désormais auprès du président de la République, une fonction hautement stratégique pour la bonne gouvernance en matière de décentralisation au Bénin. Pour avoir fait valoir ses compétences dans ce domaine, le gouvernement ayant à sa tête le président Patrice Talon qui l’a identifié pour ses qualités, a décidé de placer sa confiance en lui en le nommant à cette haute fonction. Membre du comité mis en place dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin, il vient ainsi d’être nommé membre permanent à la Cellule de suivi et contrôle de la gestion des communes pour accompagner cette ambitieuse réforme du Chef de l’Etat. Il siège donc aux côtés de cinq autres personnes au niveau de cette Cellule et auront la lourde mission d’une rigoureuse de la mise en application de la réforme. Ils vont être installés dans leurs prérogatives ce vendredi 17 juin 2022.

Qui est Landry Hinnou : Né en 1981 à Ouidah, Landry Kossi Médard Hinnou est titulaire d’un Master 2 en Sciences de Gestion, option Management des Ressources Humaines de l’Ecole Supérieure de Technologie et de Gestion. Diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), il a occupé plusieurs fonctions dans l’administration publique et coordonner plusieurs projets relevant de l’administration territoriale. Chef de cabinet du maire de la commune de Ouidah en charge de la communication et de la coopération décentralisée de 2006 à 2008, Landry Hinnou a impacté ses collaborateurs de par son dynamisme, sa rigueur et son leadership. A la suite de ses deux baccalauréats dont un littéraire et l’autre technique, Landry Hinnou s’est fait former au Centre de Formation pour l’Administration Locale (CEFAL) au Bénin. En 2010, son amour pour le développement local l’a poussé à suivre des formations sur la gestion des services municipaux en France sur l’initiative de la Mairie de Chambly. Plus tard en 2017, l’homme a participé à travers l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE). Aux formations du renforcement des capacités sur l’intégration de l’environnement dans les politiques de planification locale. Ses compétences lui ont permis d’occuper des postes de Chef service des affaires financières par intérim en charge de la préparation et de l’exécution du budget de la commune, de la gestion des mandatements, de la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales, de la gestion de la comptabilité des matières. De février 2014 à octobre 2016, il a exercé comme en tant que Chef service du développement local et de la planification par intérim chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des documents de planification, des relations avec les associations, du montage des projets de développement. Landry Hinnou a été également membre de la cellule de contrôle des marchés publics en chargé de la validation du plan de passation des marchés publics communaux, de la participation aux opérations d’ouverture de plis, de la validation des rapports d’analyse de 2012 – juin 2015.

Alban Tchalla