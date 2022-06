Rencontre Talon-Yayi: « Nous allons formaliser ce cadre de concertation », promet Talon

Vues : 2

Talon et Yayi lors des échanges

Le chef de l’Etat Patrice Talon est déterminé à maintenir le dialogue avec ses prédécesseurs pour la cohésion, la paix et l’unité nationale. Il l’a fait savoir lors de ses échanges avec l’ancien président Boni Yayi, le lundi 13 juin 2022.

Ce qu’ils se sont dit : Après l’ancien président Nicéphore Soglo, les anciens présidents de l’Assemblée nationale y compris l’actuel, le mercredi 8 juin dernier, c’est au tour de Thomas Boni Yayi. Le tête-à-tête entre les deux hommes a tourné autour de sujets d’envergure tels que : la conjoncture économique mondiale actuelle, la cohésion sociale, l’insécurité, le dialogue politique et la paix.Au sortir de l’audience, le Chef de l’État, Patrice Talon a indiqué qu’ils ont discuté des « problèmes de société, la cherté de la vie, la cohésion sociale, l’insécurité, la paix, la paix politique avec tout ce que cela comporte ».

Pourquoi ces échanges sont importants : Pour Talon, les échanges du genre sont importants dans la mesure où cela apportera un plus à l’unité nationale. Quant au président Boni Yayi, de pareilles discussions visent la consolidation de la paix et de la concorde nationale. C’est dans cette logique que d’autres personnalités telles que le président Soglo et les présidents de l’Assemblée ont été reçus. « J’ai rencontré, il y a quelques jours, avant vous, le Président Nicéphore Soglo pour les mêmes échanges dans une ambiance très conviviale, très fraternelle. J’ai rencontré les anciens présidents de l’Assemblée nationale y compris celui qui est en exercice pour échanger également sur les problèmes de la société, la cherté de la vie, la cohésion sociale, l’insécurité, la paix, la paix politique avec tout ce que ça comporte. Je me fais vraiment ce devoir et ce plaisir d’échanger avec vous sur ces sujets, me nourrir de vos expériences, de vos conseils », a fait savoir Patrice Talon.

Une promesse importante : Le cadre des discussions actuel est actuellement informel. Il relève d’une initiative personnelle du chef de l’Etat qui dans sa dynamique de dialogue, a décidé de prendre langue avec ceux qui ont eu à gérer le pouvoir d’Etat à un haut niveau. Mais ce cadre de concertation pourrait-être formalisé. Patrice Talon en a fait la promesse au terme des échanges avec son prédécesseur. « Nous ferons souvent cet exercice. Je pense que nous devons formaliser ce cadre d’échanges entre les anciens présidents et le président en exercice », a-t-il promis avant de donner d’amples explications sur cette éventualité. Il insiste sur les avantages de telles rencontres périodiques en prenant ancrage d’abord dans les valeurs culturelles. «Cela apportera certainement un plus, vu d’abord l’aînesse; puisque nous sommes des Africains. Plus, on a d’éléments d’appréciation, plus on est avisé à prendre les meilleures décisions », explique-t-il avant d’ajouter : «Nous allons rapidement formaliser ce cadre de concertation pour que moi, pendant que je suis encore là, je puisse profiter de vous et que mes successeurs puissent profiter de vous et de moi ».

Boni Yayi rassuré : Le président Boni Yayi se dit rassuré de ces échanges. Il a aussi reconnu l’honneur qui est le sien de venir à nouveau, échanger avec le successeur sur la vie de la nation. « Monsieur le Président, je vous remercie parce qu’on a fait un tour d’horizon même des questions qui sont sur la table en ce moment et qui ont trait vraiment à la consolidation de la paix. Encore une fois, merci pour votre disponibilité », dit-il. Il s’est engagé en retour à répondre présent à de pareille initiative. « Je renouvelle ma disponibilité à tout moment si ma présence était nécessaire pour que nous puissions échanger pour le bonheur de tous les Béninois et de notre pays», fait remarquer l’ancien président Boni Yayi.

Alban Tchalla