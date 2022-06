Rencontre Talon-Yayi: Irénée Agossa salue la démarche du Chef de l’Eat et fait des suggestions

Vues : 3

Irénée Agossa président du parti RLC

Le président du parti ‘’Restaurer La Confiance’’, Irénée Agossa s’est exprimé au sujet de la rencontre entre les chefs d’Etat, Patrice Talon et Boni Yayi. C’est à travers un communiqué signé dans lequel il recommande d’autres initiatives plus fortes pour la paix.

Ce qui est important : Le lundi 13 juin 2022, le chef de l’État Patrice Talon a rencontré l’ancien président de la République, Thomas Boni Yayi. Les deux hommes d’État ont échangé à cette occasion autour des problèmes de la nation. Cette rencontre fait suite à celle eue le mercredi 6 juin 2022, avec l’ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Le président du parti RLC salue cette initiative du président Patrice Talon qui vise l’instauration d’un climat sociopolitique apaisé. Il a souhaité que cette démarche conforte davantage les suggestions faites lors de la campagne présidentielle de 2021, où Boni Yayi exigeait à Talon une rencontre impérative avec les anciens chefs d’Etat pour un apaisement dans un contexte de crise sociopolitique.

Ce que veut RLC : Pour son parti, en s’engageant dans cette aventure, le président Patrice Talon a touché du doigt le point essentiel de la réforme partisane qui va permettre d’engager les partis sur la voie de la dépersonnalisation du débat politique national et les éloigner de tout esprit de vengeance et de haine, source de violence et de remise en cause permanente du processus démocratique. De ce fait, le Chef de l’état, à l’en croire, a besoin de prouver davantage sa bonne foi en donnant plus de gage sur sa détermination à aller au bout d’une logique de paix durable. « Que ces rencontres au sommet ne soient pas que des solutions conjoncturelles », souhaite-t-il.

Ce que suggère le parti : Irénée Agossa a formulé des suggestions dont il pense qu’elles pourraient corroborer les initiatives actuelles du chef de l’État en vue d’une paix durable. « Notre parti suggère au président Talon la tenue d’une rencontre avec tous les partis d’opposition », fait-il savoir en ajoutant que « dans la perspective des prochaines législatives et en soutien aux initiatives en cours tendant à faire taire les querelles politiques qui divisent notre pays, une telle rencontre avec l’opposition paraît incontournable ». Outre les démarches de pacification, il a interpelé le chef de l’Etat sur les dispositions que son gouvernement entend prendre pour garantir l’organisation d’un scrutin crédible et transparent, afin qu’il ne soit pas la source de nouvelles tensions au Bénin.Plus loin, le parti RLC suggère la mise en place d’une loi qui permet de créer un cadre institutionnel apolitique aux anciens présidents de la République, à l’image du Médiateur de la République, ou qui viendra remplacer ce dernier. « Notre parti estime qu’il faille désormais capitaliser l’expérience politique des anciens présidents en faisant d’eux des sages, dépositaires du règlement des conflits sociopolitiques. C’est aussi un moyen de les soustraire du giron des partis », a-t-il justifié.

Alban Tchalla