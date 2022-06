Logements sociaux: José Tonato rassure des meilleurs traitements

Vues : 3

José Tonato, Ministre chargé du cadre de vie et du développement

L’une des grandes avancées enregistrées dans le secteur du cadre de vie est la construction de logements sociaux au profit des populations béninoises. Le patron dudit secteur, José Didier Tonato en donne l’assurance. Il dit tout sur cette noble ambition et également sur d’autres projets réalisés par son institution au cours du second mandat du gouvernement Talon. C’était au cours de l’exercice de reddition de compte, Le Gouvernement en Action.

Quid des logements sociaux : 20 000 logements sociaux dont 11 000 logements inclus dans la première phase et en construction à Ouèdo, avec le lancement de 250 logements à Parakou et près de 200 logements sur les 300 prévus à Porto-Novo. C’est le contenu du projet des logements sociaux dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations. Selon les explications du ministre, les logements sociaux sont accessibles à tous les Béninois. « C’est d’abord d’office accessible au Béninois moyen ; ensuite accessible au revenu faible parce que dans les 20.000 logements qui sont en cours de construction, nous avons à peu près 20 % qui sont des logements sociaux… Nous serons très regardants pour que ces logements aillent effectivement aux fonctionnaires mais également à tout salarié», a expliqué José Didier Tonato. Une démarche du gouvernement qui ne coutera pas les yeux de la tête aux populations. « Si le loyer est à 150.000 FCFA, vous commencez à payer un loyer. Il n’y a pas de caution. Il y a une assurance de 0, 5 % que vous prenez et qui ne coûte pas grand-chose. Vous payez régulièrement votre loyer, pour les logements économiques, au bout de 17 ans, vous devenez propriétaire sans jamais débourser un apport initial », a poursuivit le ministre avant d’ajouter quelques précisions sur les critères d’accession. Sur ce point, il faut être à 15 ans de sa retraite pour rentrer dans un programme de logement. Pour le social, il faudra payer pendant 25 ans et pendant 17 ans pour un logement économique.

Et en ce qui concerne les marchés urbains : L’autre projet phare de l’an 1 du gouvernement 2 de Talon est la modernisation des espaces marchands à travers la construction de marchés modernes dans les villes béninoises. Et c’est Cotonou qui est le tout premier à disposer de ces marchés modernes pour un plus large espace d’échanges entre commerçants et populations. « Le Président Talon avait bien vu le rôle que jouent les marchés urbains dans la structuration du développement urbain et surtout dans l’économie de la ville. Ce sont des équipements de rencontre, de commerce. Les gens se rencontrent pour ce qu’ils viennent vendre ou acheter. C’est des points de régulation de l’échange à l’intérieur comme vis-à-vis de l’extérieur du pays ; et là, nous avons touché un point emblématique », a précisé le ministre. Sur les 9 marchés en construction aujourd’hui, reprend le ministre, c’est plus de 6000 mille places. Cela veut dire que nous avons vraiment anticiper sur le développement, anticiper sur un certain nombre d’infrastructures qui seront déplacés bientôt de l’agglomération de Cotonou comme le marché Dantokpa où nous sommes en train de construire le marché de gros, où la galerie marchande du stade de l’amitié va commencer avec des places pour le commerce noble (bijoux, tissus, textiles, cosmétiques…). Aussi, cette belle innovation ne saurait s’arrêter à Cotonou. José Didier Tonato rassure les populations que les dispositions sont d’ores et déjà prises pour corriger les imperfections observées dans la construction de marchés urbains dans les autres villes. « C’est vrai que sur le lot 2 qui concerne 6 marchés, les 2 marchés de Porto-Novo (Ouando et Ahouangbo), Houndjro d’Abomey, le marché de Cococodji, Guéma de Parakou et de Djougou, l’entreprise a été défaillante. Ayant vu que le rythme n’évoluait pas comme nous l’avons voulu, nous sommes entrés rapidement dans une démarche d’audit et nous avons arrêté les dégâts. Autorisés par la direction nationale des marchés publics, nous avons mis l’entreprise en régie, de façon à ce qu’avec les équipes mobilisées, nous puissions nous-mêmes terminer ce projet. Je peux vous assurer que les ressources ont été sauvegardées pour assurer la bonne finition desdits marchés », a-t-il dit.

L’attraction et l’assainissement des villes : Sur le fond de l’aménagement du territoire, souligne le ministre, il faut saluer l’intelligence et la vision que le Chef de l’Etat a eu en créant le département du cadre de vie. A l’entendre, l’assainissement se poursuit à travers le programme baptisé «Asphaltage» qui est le programme d’amélioration de la voirie, de l’assainissement dans la ville de Cotonou mais également dans les principales villes du Benin. « Vous avez certainement dû observer que dans tous les quartiers où on a fait le programme « Asphaltage », les ravalements de façade, les reconstructions de maison, les rénovations d’habitat, c’est un moyen économique de doper vraiment le dynamisme de nos villes », a-t-il évoqué. L’assainissement de la ville passe aussi par le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC). « Nous avons lancé dernièrement ledit programme à hauteur de 264 milliards de francs CFA, avec huit partenaires financiers qui font confiance au Bénin pour délivrer en cinq ans un programme qui était prévu pour être abouti dans le meilleur des cas en 2038. Donc, en 2025, si tout va bien ; en 2026, si nous glissons un peu, Cotonou sera définitivement hors d’eau, les inondations seront derrière nous, après qu’on a réglé, j’insiste là-dessus, la question de l’érosion côtière », a-t-il souligné. Ce sera donc un programme qui mettra définitivement Cotonou hors des problèmes liées à l’inondation.

Que dire de la gestion des déchets : Un important travail se fait par la SGDS dans le cadre de la gestion des déchets. « L’intérêt de ce que nous faisons pour la société de gestion des déchets qui s’occupe de la salubrité, de la gestion des déchets, de l’entretien des ouvrages d’assainissement et aujourd’hui également de la gestion des stations de traitement de boue de vidange, est louable », a apprécié le ministre Tonato. A cela s’ajoutent les aménagements paysagers, la construction des stations de traitement de boue de vidange, la gestion des collecteurs d’eau. Sur ce dernier point, le ministre du cadre de vie José Didier Tonato a déploré l’incivisme de certains citoyens qui se servent des collecteurs d’eau comme poubelle, ceci malgré les interventions des agents de la SGDS. « Nous devons avoir de bonnes attitudes vis-à-vis des infrastructures qui améliorent notre cadre de vie. Nous devons avoir un comportement éco citoyen, ce qui n’est pas le cas dans beaucoup de quartiers, donc ça complique le travail… La question de la propreté et de la salubrité est une question capitale pour le Chef de l’Etat. C’est après que l’amélioration du cadre de vie à travers la voierie est arrivée pour justifier cette planification dynamique, prospective qui s’adapte aux besoins des populations, mais surtout aux problèmes que nous rencontrons au fur et à mesure que la mise en œuvre du PAG avance », a informé José Didier Tonato.

Le projet Waka, que devient-il : Le projet Waka est un projet sous régional qui ne dépend pas que du Bénin. C’est un projet piloté par deux pays, le Togo et le Bénin. Et donc, informe le ministre, la protection démarre à Agbodranfo et finit à la bouche du Roi à Grand-Popo. Ce projet qui appelle donc à une adéquation entre le Bénin et le Togo pourra enfin démarrer. « Nous avons les deux tiers et ils ont le tiers… Le segment de Grand-Popo était un trait de côte très stable qui a été déstabilisé par les ouvrages de protection côtière installés à Aného. Nous sommes deux pays voisins, frères… Aujourd’hui, le plus difficile est derrière nous, les études sont bouclées, les appels d’offres sont passés, les missions de contrôle sont recrutées et moi, je suis pressé de voir enfin la protection côtière se faire. La protection aura lieu », a-t-il rassuré.

Rastel Dan