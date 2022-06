Audience au palais des gouverneurs : Jacques Ayadji échange avec le Président Vlavonou

Vues : 3

Photo de famille à la fin de la rencontre

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a reçu en audience ce mercredi 15 juin 2022 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, une délégation du parti Moele-Bénin conduite par son Président, Jacques Ayadji. Selon l’hôte du Président Vlavonou, il est question d’une visite de courtoisie et de prise de contact qui s’inscrit dans le cadre du tour des présidents d’institutions initié par le parti Moele-Bénin. Après l’étape du Président de la Cour constitutionnelle, le Président Jacques Ayadji et les responsables de son parti ont été reçus par la deuxième personnalité du Bénin. Lire la déclaration du Président de Moele-Bénin à la fin de l’audience.

« …. Comme je l’ai dit il y a quelques semaines, depuis la naissance de Moele-Bénin en 2018, nous n’avons eu de contact formel qu’avec une seule institution de la République, le Président de la République. Nous avons estimé que le moment est venu de faire le tour de tous les Présidents des autres institutions de la République. Nous avions commencé par la Cour Constitutionnelle. Aujourd’hui c’est le tour de l’Assemblée nationale. C’est une visite de prise de contact et de courtoisie de façon générale. Mais comme aujourd’hui c’est la première fois que je suis venu voir Monsieur Louis Vlavonou dans ses attributs de Président de l’Assemblée nationale, j’ai saisi l’occasion de cette audience pour lui présenter mes chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple béninois à travers les 83 députés lui a accordée, bien sûr avec l’onction de la grâce divine pour qu’il soit dans les fonctions de Président de l’Assemblée nationale du Bénin. J’ai également saisi l’occasion pour me plaindre un peu de la gestion qu’il y a eue dans la 19e circonscription électorale de la tournée des Maires dans les arrondissements où des partis politiques se sont coalisés pour exclure Moele-Bénin alors que le Président de la République que nous soutenons tous a été formel que ce sont les partis dont je ne vais pas citer les noms, en plus de Moele-Bénin qui vont accompagner cette tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie dans ses trois phases. La première phase étant la phase gouvernementale, la 2e phase qui est celle des Maires dans les arrondissements, et la 3e, la phase exclusivement réservée aux partis politiques. Et je crois que dans cette 3e phase, nous avons commencé par ce qui est plus dur. Nous sommes allés dans les circonscriptions du septentrion. J’ai donc saisi l’occasion pour me plaindre de ce comportement que nos partenaires, nos amis de la majorité présidentielle nous ont infligé en disant que nous ne sommes pas reconnus dans la 19e circonscription électorale, que Moele-Bénin n’est pas un parti significatif de la 19e circonscription, raison pour laquelle ils nous ont écartés. Ensuite, je lui ai parlé un peu de ce que j’ai dit à la Cena par rapport à la redondance des pièces constitutives des dossiers de candidature aux élections législatives où on demande plusieurs pièces sachant bien que pour avoir l’une, il faut avoir présenté l’autre. Le Président nous a tellement bien accueillis que nous sommes très heureux d’avoir eu cette audience. Il nous a prodigués beaucoup de conseils ».

Propos recueillis par Fidèle KENOU