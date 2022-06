Assemblée nationale: Les députés adoptent la loi organique sur la HAAC

Vues : 4

Vue partielle des députés lors du vote de la loi

Les députés de la 8ème législature ont adopté au cours de la séance plénière de ce mardi 14 juin 2022, la loi n°2022-13 portant loi organique sur la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication. Grâce à cette loi, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) pourra valablement relever les défis contemporains de la régulation de la presse. C’est le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou qui a dirigé en personne la séance plénière en présence du ministre de la justice, garde des sceaux, Sévérin Quenum.

Pourquoi cette loi : Le vote d’une nouvelle loi organique sur la HAAC était nécessaire étant donné que la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la Constitution de la République du Bénin prévoit la possibilité de renouvellement du mandat des membres de la HAAC contrairement à l’ancienne loi organique. En effet, l’article 143 alinéa 3 de la constitution stipule que « Les membres de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication sont désignés pour un mandat de cinq (05) ans, renouvelable une fois.» C’est fort de cette possibilité de renouvellement de mandat, que les aménagements actuels jugés indispensables sont apportés pour la cohérence de la loi. Selon le rapport de la commission des lois, la nouvelle loi organique est plus claire et précise en raison des corrections de formes. Mieux, elle propose la non-révocabilité du mandat des membres de l’institution et précise les catégories de membres et leur qualification. De même, on note dans le nouveau texte, une cohérence entre les dispositions pénales prévues et le code de l’information.

Le texte examiné par les députés compte soixante-sept (67) articles répartis en huit (8) titres à savoir : les principes généraux; les attributions; la composition et l’organisation; le fonctionnement; les prérogatives; la discipline et les sanctions; les dispositions pénales et les dispositions finales.

Fidèle KENOU