Renforcement des capacités de l’Assemblée nationale: Les députés s’imprègnent du contenu de trois documents précieux  

Vue partielle des députés en formation

De quoi s’agit-il : Les députés de la 8ème législature ont pris part le mercredi 8 juin 2022 au palais des gouverneurs à Porto-Novo à un séminaire d’imprégnation et d’appropriation du contenu de trois documents élaborés par l’Institut Parlementaire du Bénin (IPaB). Il s’agit respectivement du recueil du droit des procédures et des pratiques parlementaires au Bénin, le guide méthodologique du député pour la réduction de la pauvreté au Bénin et le plan stratégique 2022-2026 de l’IPaB.

Organisé par l’IPaB, ce séminaire vise à présenter aux parlementaires les trois documents importants élaborés par l’Institut dans le cadre de son Plan de travail annuel 2022 pour mieux jouer son rôle d’accompagnement et de renforcement de capacités de l’Assemblée nationale.

Dans son allocution, le Directeur de l’IPaB, Dr Djima FATAHOU a confié que la réalisation de ces trois documents a été possible grâce au concours du président de l’Assemblée nationale qu’il remercie pour la confiance placée en eux. Ses remerciements sont aussi allés à l’endroit des députés et le personnel de l’IPaB. Il a également exprimé les gratitudes de l’Institut qu’il dirige au PNUD à travers le Parcpoge pour le soutien qu’il leur apporte.

Ce qu’il a dit : Prenant à son tour la parole, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a ajouté en ce qui concerne les objectifs que ce séminaire vise aussi à recueillir éventuellement les observations des députés sur les trois documents produits et de se projeter dans l’avenir en termes de productions de document pour mieux aider les députés dans les prises de décision. Il a sollicité l’attention de tous les députés pour mieux cerner le contenu des documents et savoir quel usage en faire pour un accomplissement qualitatif de leur mandat législatif.

Pour quelle mission : Poursuivant son intervention, le Président de l’Assemblée nationale a rappelé la genèse et la mission de l’IPaB en ces termes : « Ces documents figurent au bilan des productions qualitatives de la huitième législature qui tire vers sa fin. Qu’il vous souvienne que quelques mois après mon élection à la tête de l’Assemblée nationale, j’ai mis en place une dynamique de réformes dont l’une d’elles a abouti à la création de l’Institut parlementaire du Bénin (IPaB), le 24 septembre 2019 sur les cendres de la Capan. Pour mémoire, outre l’analyse et l’évaluation des politiques publiques et les orientations prises par le gouvernement à travers des études et des recherches, l’IPaB est aussi chargé du renforcement des capacités techniques, organisationnelles et fonctionnelles de l’Assemblée nationale ainsi que celui des députés et des fonctionnaires parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions respectives sans oublier la mise en place d’un plan de développement institutionnel favorable à la bonne gouvernance et à une meilleure utilisation des ressources au sein de l’Assemblée nationale, etc…. »

A la loupe : Parlant du document de plan stratégique quinquennal 2022-2026, le Président Vlavonou a expliqué qu’il présente la vision de l’Institut et décline la problématique majeure de développement de l’IPaB à l’horizon 2026, de même que ses orientations stratégiques.

« …En effet, le Recueil de droit des procédures et des pratiques parlementaires au Bénin met à la disposition des députés, des chercheurs et de tout usager, les principales pratiques et procédures qui caractérisent le droit parlementaire ; ces pratiques et procédures prennent leur source dans la riche expérience du parlementarisme au Bénin depuis une trentaine d’années et constituent un pertinent outil pour le député tout au long de sa fonction. Il répond à une recommandation de la commission des affaires parlementaires de l’Assemblée parlementaire de la francophonie qui en fait un instrument d’échange d’expériences et de travail des parlementaires dans la plupart des États de l’espace francophone à régime démocratique. C’est donc un défi vieux d’une vingtaine d’années qu’a relevé l’IPaB en produisant cet ouvrage » a dit l’autorité parlementaire en ce qui concerne le Recueil de droit des procédures et des pratiques parlementaires au Bénin.

Entre les lignes : S’agissant du Guide méthodologique des députés pour la réduction de la pauvreté au Bénin, le Président Vlavonou estime que « c’est un véritable outil de travail du parlementaire en termes d’orientations stratégiques du député béninois pour la réduction de la pauvreté. Ainsi, après le rappel de quelques généralités sur le fonctionnement de l’Assemblée nationale, le document indique à l’élu national, quelques repères d’analyse ; il met à sa disposition des actions nécessaires pouvant être menées dans le cadre de la réduction de la pauvreté en mettant aussi l’accent sur quelques outils parlementaires devant réduire la pauvreté au Bénin ». Signalons que trois communications ont meublé ce séminaire organisé à l’intention des députés par l’IPaB.

Fidèle KENOU