Championnat professionnel de Handball saison 2022 : Ligue Transitoire présente le format à suivre

La présidente de la Ligue Professionnelle transitoire, Clarisse Hounzali lors de la conférence de presse

Dans le cadre du lancement prochain du championnat professionnelle de handball, la Ligue Professionnelle Transitoire, présidée par Clarisse Hounzali, a tenu une conférence de presse le vendredi 10 juin 2022, au siège de la fédération sis à Gbèdjromédé. Occasion pour cette structure chargée d’organiser ledit championnat de préciser le mode de déroulement de cette activité.

Que retenir : Pour cette saison 2022, le championnat se déroulera en 3 phases. Selon la présidente Clarisse Hounzali, la première phase aura lieu par zone (zone 1 et Zone 2) du 2 juillet au 16 juillet 2022. «A ce niveau, toutes les équipes inscrites dans chaque zone s’affrontent en aller-retour. Elle est une phase qui va permettre aux équipes de se mettre en jambe», a laissé entendre la présidente qui pour la circonstance était assistée de Kader Yarou, le trésorier général de la Ligue et de la fédération. «Etant donné que ce championnat concerne tant les hommes que les dames, vu que le nombre d’équipe n’a pas permis d’avoir des zones au niveau des dames, cette première phase sera linéaire entre les cinq équipes inscrites et que les matchs se dérouleront sur les installations respectives des clubs », a-t-elle ajouté. Pour ce qui est de la deuxième phase, dénommée phase groupée, elle sera une occasion pour toutes les équipes (zone 1 et Zone 2) confondues de se croiser du 27 août au 3 septembre 2022, suivant le calendrier de la Ligue. Idem pour les dames. A l’issue de cette phase, les six premières équipes chez les hommes et les quatre premières équipes chez les dames seront qualifiées pour la troisième phase ou le play-off qui aura lieu du 19 au 24 septembre 2022. Et c’est au terme de cette troisième phase que les équipes championnes professionnelles seront connues.

Quelles sont les équipes : Pour ce qui est des équipes inscrites pour le championnat professionnel de cette saison, on note chez les dames Flowers Hbc de Cotonou, Aspac Hbc de Cotonou, Adjidja Hbc de Cotonou, Aso Modèle Hbc de Porto-Novo et Flambeau d’Abomey. Chez les hommes, elles sont réparties en deux zones. Dans la Zone 1 on aFlowers, Aspac, Adjidja, Aso Modèle ; et dans la Zone 2, on retrouve Abo Sport, Buffles et Flambeau d’Abomey. Toutes ces équipes pour cette compétition seront soumises aux règlements de ce championnat. Ce qu’a rappelé Clarisse Hounzali avant de préciser : « En toute chose, il faut la transparence. Le règlement ne changera pas. Nous sommes calqués sur le modèle des institutions internationales. Les joueurs professionnels savent ce qu’il faut faire ou pas. Nous veillerons à l’application stricte du contenu des articles de ce règlement ».

Anselme Houénoukpo