Gouvernance socio-économique et politique au Bénin : Le Président Talon reçoit en audience des diplomates européens

Vue partielle des diplomates en audience avec le chef de l’Etat

Le Président Patrice Talon a reçu en audience ce mercredi 08 juin 2022, une délégation de l’Union Européenne élargie à l’Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin pour discuter de la situation socio-économique et politique du pays. C’était en présence des ministres Aurelien AGBENONCI des Affaires étrangères et de la Coopération et Sévérin Maxime QUENUM de la Justice et de la Législation.

Que retenir de la séance : Après le conseil des ministres de ce mercredi, le chef de l’Etat Patrice Talon a eu à échanger avec plusieurs diplomates. Au cours des échanges, les diplomates ont présenté au Chef de l’Etat, un document relatif à leurs points de vue, suggestions, idées nouvelles et propositions sur les différentes réformes en cours au Bénin et surtout celles politiques conformément à la promesse qu’il a donné aux partenaires au développement le 19 avril 2021. Pendant deux heures, le président Patrice Talon et ses hôtes ont passé en revue les différents points du document et ont eu des discussions concentrées sur la situation du pays, les interactions qu’il doit y avoir. Le locataire actuel de la marina a expliqué aux diplomates les différentes réformes entreprises, les décisions prises et surtout les résultats qu’engrange le Bénin. Il a ensuite rassuré les ambassadeurs que son gouvernement analysera de façon détaillée le contenu du document.

Par ailleurs : Ladite conduite par Marc VIZY, Ambassadeur de la France près le Bénin est composée de Xavier LEBLANC, Ambassadeur du Royaume de Belgique près le Bénin, To TJOELKER-KLEVE, Ambassadrice du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, Michael DERUS, Ambassadeur agréé de la République Fédérale d’Allemagne près le Bénin, Sylvia HARTLEIF, cheffe de la délégation européenne au Bénin, Brian SHUKAN, Ambassadeur des États-Unis près le Bénin.

Assise Agossa