Mise en œuvre du programme Intégré de PF/SSRAJ : Les efforts du maire Atrokpo et son équipe reconnus

Remise du certificat au maire Luc Atrokpo par la représentante Fatimata Sow

La mairie de Cotonou a célébré le succès de la mise en œuvre du Programme de Planification Familiale et de Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et Jeunes (PF/SSRAJ) ce mercredi 8 juin 2022 dans les locaux de l’hôtel de ville. La cérémonie présidée par le maire Luc Sètondji Atrokpo s’est déroulée en présence des responsables de la Plateforme The Challenge Initiative Afrique de l’Ouest Francophone (TCI-AOF).

Quel est l’objectif : Améliorer la santé des populations de la capitale et réduire considérablement le taux de grossesses précoces et non désirées ainsi que la mortalité infantile grâce à l’accès gratuit aux services de la planification familiale. Tel est l’objectif du conseil municipal de la mairie de Cotonou. Pour l’atteinte de cet objectif, la mairie s’est dirigée vers « The Challenger Initiative » (TCI) pour bénéficier de leur soutien en matière de santé. Un véritable succès s’est découlé de la mise en œuvre de ce programme par la mairie de Cotonou.

Que s’est-il passé : A travers la remise d’un certificat d’autonomie, les responsables de la Plateforme TCI-AOF ont décerné un satisfecit total au maire Luc Sètondji Atrokpo et son équipe. Ce certificat consacre la graduation de la ville de Cotonou pour la pérennisation de ce projet qui a permis de réduire considérablement le taux de grossesses précoces et non désirées ainsi que la mortalité infantile grâce à l’accès gratuit aux services de la planification familiale. Au cours de la cérémonie la représentante du Directeur de TCI-AOF, Fatimata Sow a félicité le locataire de l’hôtel de ville de Cotonou pour son leadership et son engagement ayant contribué à la réussite de ce programme dans la ville. L’Autorité municipale dans son allocution a remercié ses partenaires de TCI pour leur appui technique et financier dans le cadre de ce projet. L’édile de Cotonou s’est également réjoui et a félicité tous les acteurs pour l’atteinte des objectifs. Il a pour finir rassuré les uns et les autres de l’engagement maximal de la ville pour la poursuite du programme.

Entre les lignes : Toujours dans le cadre de cette célébration, le maire Luc Sètondji Atrokpo a procédé à l’installation officielle des membres du groupe de plaidoyer. Ils auront désormais pour mission de rechercher les financements pour la continuité et la pérennisation des acquis de ce projet dont l’utilité et l’impact sur les communautés ne sont plus à démontrer.

Assise Agossa