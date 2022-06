Bilan de l’An 1 du deuxième quinquennat du Président Talon : Jean-Claude Houssou expose les exploits réalisés dans le secteur de l’énergie

Vues : 2

Dona Jean-Claude Houssou, Ministre de l’Énergie

Le Ministre de l’Énergie Dona Jean-Claude Houssou a révélé les projets phares en matière de production d’énergie électrique ainsi que l’évolution les travaux d’amélioration du réseau électrique un an après l’engagement imposant du Président Patrice Talon de rendre le Bénin autonome en matière d’énergie électrique. Il était invité de l’émission «Le gouvernement en action» le mardi 07 mai dernier sur la télévision nationale.

Qu’est-ce qui est fait : Le ministre de l’énergie Dona Jean-Claude Houssou a révélé lors de cette entrevue que le gouvernement a réussi à doter la population de l’énergie électrique dès la mise en œuvre du premier programme d’action du gouvernement. A le croire, la priorité a été donnée avec 10% de l’ensemble des projets phares et un nouveau investissement jamais égalé dans le pays. Le ministre de l’énergie a aussi fait savoir que c’est la mise en œuvre de 4 projets phares du PAG 1 qui a permis d’accroitre l’énergie au Bénin. « Le premier projet était d’augmenter notre capacité de production propre au Bénin. Deuxièmement, c’était l’engagement à donner aux énergies renouvelables puisqu’on ne disposait pas de politique nationale de développement des énergies renouvelables, ce qui est aujourd’hui fait. Troisièmement, c’était la restructuration de notre société nationale de distribution. Et dernièrement, c’était la maitrise et l’efficacité de l’énergie » énumère le ministre. Selon lui, le ministère de l’énergie et ses partenaires ont travaillé sur le plan de redressement du secteur de l’électricité avec des actions à court, moyen et long terme. Pendant l’émission, le ministre a rappelé que l’instruction du président Patrice Talon au début de son mandat était de tout faire pour que les fêtes de 2016 se passent avec la lumière pour les concitoyens. Une prouesse réussie grâce à des groupes électrogènes loués pour y parvenir. « On s’est dit au plus tard 2019, il n’y aura plus moyens de production de l’électricité de location dans notre pays et ce pari a été gagné. Nous avons ensuite procédé à un travail de réhabilitation des centrales électriques de Porto-Novo, de Parakou et de Natitingou pour une capacité de 30 Mégawatts », déclare Jean Claude Houssou. Ces réhabilitations ont permis, selon le ministre, de construire des infrastructures majeures de production d’électricité notamment Maria-Gléta 1. Le ministre a souligné qu’au terme du premier mandat du président Patrice Talon, un bon nombre d’exploits a été réalisé. « Au niveau de la production, nous sommes arrivés de 0 Mégawatt à 160, ce qui nous permet d’être à 60% de notre autonomie en autonomie électrique. Au niveau du réseau électrique, nous sommes partis de 1073Km de haute tension à près de 1800km soit 63% à la fin du premier mandat », confirme-t-il. Le ministre de l’énergie a également notifié lors de cette émission que le Bénin continue toujours d’importer mais plus comme auparavant. « Nous importons pour compléter notre besoin à la fois des producteurs privés au Nigéria et au Ghana. Il faut aussi diversifier pour la disponibilité de l’énergie. Si l’importation peut être inférieure au coût de production, on peut jongler sur les deux pour optimiser le coût afin que le consommateur puisse en bénéficier », a-t-il laissé entendre.

La cause des coupures : Le ministre de l’énergie Dona Jean-Claude Houssou a affirmé avec gravité que ces coupures sont insupportables pour les béninois mais qu’il faut aussi savoir que tous les projets lancés ont besoin du temps pour couvrir l’ensemble du territoire. «Selon lui, les projets de délestages peuvent être à la cause de ces coupures mais toute coupure n’est pas causée par le délestage. « L’énergie peut être disponible mais ne passera pas si un arbre tombe sur un fil électrique et sectionne un câble; des camions qui cognent des poteaux électriques, les actes de vandalisme, de vol de câble », a énuméré le ministre. Dona Jean-Claude Houssou ajoute que des coupures se programment aussi pour faire des tests sur les équipements de production d’énergie. « C’est une mauvaise passe incontournable à passer pour qu’on soit plus confortable. Je demande un peu plus de patience chez les citoyens. Le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour y remédier», rassure le ministre.

Les tarifs de l’électricité au Bénin : Selon le ministre Dona Jean-Claude Houssou, il faut des investissements pour avoir un système électrique capable de répondre aux enjeux de développement socio-économique d’un pays. « Il faut des investissements lourds et qu’au bout du compte, ces investissements puissent permettre de répondre au besoin mais en même temps entrent dans un équilibre financier », a-t-il précisé en indiquant que le Bénin continue de payer les investissements puisqu’ils sont très lourds. Le ministre a donc rassuré les populations pour que le tarif de l’électricité puisse être accessible. « Le gouvernement travaille à faire en sorte que ces tarifs soient plus abordables avec la modernisation des installations d’un côté et de l’autre côté tout ce qui est efficacité énergétique. Il s’attache également à ce que la pénibilité engendrée par la consommation d’électricité soit la moindre possible », apaise le ministre en complétant que le gouvernement s’attache à sensibiliser les populations. Selon lui, le gouvernement a fait en sorte que les nouveaux tarifs de l’électricité qui ont fait l’objet d’une grille en 2019 et qui avaient augmenté soient maintenus en 2020 et en 2021. Le ministre de l’énergie poursuit que dans le cadre des mesures d’atténuation de la cherté de la vie, le gouvernement a décidé de maintenir encore pour toute l’année 2022. « C’est une mesure importante qu’il faut saluer » souligne le ministre. A le croire, le tarif social est maintenu et n’a pas été touché depuis des années.

Que se passe-t-il à Glo-Djigbé : Le ministre de l’énergie a fait savoir lors de cet entretien que c’est le cap de l’industrialisation du Bénin qui prend corps à Glo-Djigbé avec un projet ambitieux d’électrification des zones économiques spéciales et de la zone franche industrielle. Selon l’autorité gouvernementale, ce projet vaut plus de 200 milliards et va permettre d’alimenter à la fois la zone de Glo-Djigbé, la zone de Gakpé et la zone franche industrielle de Sèmè. « Ce projet est extraordinaire et le niveau d’engagement est supérieur de loin à tout l’investissement de la communauté électrique du Bénin et du Togo pendant 53 ans », laisse entendre le ministre. Selon lui, le Bénin a déjà réalisé une prouesse par l’accélération de la dynamique dans le secteur de l’énergie inclue dans le PAG2. « Le PAG 2 s’accélère à la fois en terme de nombre de projets puisque le secteur bénéficie de 36 projets de 342 projets de l’ensemble du PAG 2 », indique le ministre pour dire que c’est toute la révolution industrielle à travers la révolution de l’énergie électrique.

Les projets démarrés dans le PAG2 : Il y a plusieurs projets qui ont pris corps selon le ministre. Le grand projet est l’autonomie sous toutes ses formes en matière de production électrique à travers la construction de plusieurs centrales électriques. Il y a aussi l’autonomie en matière de transport et également du gaz. S’agissant de l’électrification rurale, le ministre a fait savoir que le gouvernement s’est doté d’une politique nationale de développement des énergies renouvelables qui donne une vision des 20 années à venir. Il poursuit en disant que des dispositions sont en train d’être mises en œuvre pour l’éclairer de 1500 localités à la fin du second mandat du président Patrice Talon. En ce qui concerne la mauvaise qualité des produits solaires déversés au Bénin, le ministre s’est prononcé. Selon lui, les pays africains comme le Bénin sont « des poubelles » et reçoivent des produits déjà presque épuisés venus de l’extérieur. A le croire, le gouvernement a adopté un décret pour mettre de l’ordre et contrôler les produits dès leur arrivée sur le territoire national. Il a fait savoir que des signes comme des étoiles sont mis sur les étiquettes pour montrer la qualité du produit. Le ministre a remercié les partenaires techniques au développement ainsi que ses collaborateurs sans qui les projets ne seront pas lancés. « Sans eux, je ne serai qu’un barreur sans rameur. Pour que le bateau énergique soit lancé, il faut le président de la république mais aussi des artisans qui sont des rameurs », a-t-il précisé. Pour finir, le ministre a rassuré les populations que le pays va être maillé avec l’autonomie qui sera atteinte en matière de production et de distribution avant la fin de ce quinquennat. « D’un taux de couverture de 46% en moyenne aujourd’hui, l’objectif en 2026 est de friser les 90% du taux de couverture de notre pays » annonce Jean-Claude Houssou.

Assise Agossa