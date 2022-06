30ème anniversaire de la justice constitutionnelle: Mariam Chabi Talata lance officiellement les travaux

Vues : 2

Le présidium au cours du lancement

La Vice-présidente Mariam Chabi Talata a procédé le mardi 07 juin 2022, à l’ouverture des manifestations marquant les 30 ans de la justice constitutionnelle au Bénin.

Ce qu’il faut savoir : La justice constitutionnelle au Bénin fête ses 30 ans de services au profit de la nation. Le lancement des festivités de la célébration de cet anniversaire a réuni les présidents des cours et conseils constitutionnels de la sous-région ouest africaine, les présidents d’institutions, les professeurs des universités etc. Les sages et autres figures de proue des démocraties africaines étaient mobil isés. Les travaux se sont déroulés à la salle bleue du palais des congrès de Cotonou.

Ce qui s’est passé : Occasion pour eux de faire le bilan minutieux des activités durant ces années et de poser des perspectives en vue du renforcement de l’Etat de droit au Bénin en particulier et en Afrique en général. Il a été procédé au lancement des Etudes en l’honneur des 2ème et 3ème mandatures présidées respectivement par Conceptia Liliane Denis Ouinsou (1998-2003 et 2003-2008). En effet, la conférence introductive a été animée par le professeur Dandi Gnanmou, titulaire de droit public à l’Université d’Abomey-Calavi. Elle a porté sur « les rapports entre les juridictions constitutionnelles et les juridictions communautaires en Afrique : Difficultés et propositions de solutions ». A noter que les prix de thèse Maurice Glèlè Ahanhanzo ont été remis aux lauréats des éditions 2020 et 2022.

Alban Tchalla