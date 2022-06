Développement du secteur du numérique: Quatre agences fusionnées au profit de l’ASIN

Vues : 1

Adam Soulé Zoumarou, ministre en charge du numérique

L’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique(ASIN) est le nouvel organe mis en place par le gouvernement pour s’occuper du développement du secteur du numérique et de la digitalisation.

Pourquoi c’est important : Depuis 2016, des réformes sont engagées dans le domaine des infrastructures du numérique et de la digitalisation. La mise en œuvre des projets du secteur du numérique, a été organisée autour de quatre agences d’exécution que sont : l’Agence du Développement du Numérique (ADN) ; l’Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI) ;l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) et l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSUCEP). Ces agences s’occupent du déploiement du haut et très haut débit, la dématérialisation, la sécurité des systèmes d’information et des réseaux, le service universel et l’extension des réseaux dans les zones rurales ainsi que le développement des usages communautaires.

Par ailleurs : Les besoins d’optimisation en lien avec l’opérationnalisation de la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN) commandent, de procéder à la fusion des quatre agences d’exécution en une seule. Ceci pour plus de rationalité, d’efficacité et de cohérence de l’action publique. C’est ce qui, indique le Conseil des ministres, à l’adoption du présent décret portant création et approbation des statuts de l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN). Cette nouvelle agence est placée sous la double tutelle du ministère du Numérique et de la Digitalisation et du ministère de l’Economie et des Finances.

Alban Tchalla