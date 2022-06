Journée nationale de l’arbre:  Trois clubs Rotary d’Abomey-Calavi et de Cotonou et leurs clubs filleuls mettent des plants en terre à Calavi

Vues : 3

Lors de la mise en terre des plants

Les Rotary Clubs d’Abomey-Calavi, de Cotonou et de Cotonou Sikê Colombe et les clubs Rotaract de Cotonou et d’Abomey-Calavi ainsi que le Club Interact d’Abomey-Calavi ont choisi de célébrer la journée nationale de l’arbre dans la commune d’Abomey-Calavi. Ils y ont planté des arbres sous la tutelle des autorités communales mobilisées pour l’occasion ce 1er juin 2022.

Pourquoi : Cette initiative entre dans le cadre de la célébration de la 38ème édition de la journée nationale de l’arbre dont le thème est : « Valoriser des essences autochtones pour une économie verte et durable. » Le chef de l’arrondissement central de la commune d’Abomey-Calavi a insisté à l’occasion sur l’importance d’assurer un entretien adéquat aux arbres plantés au cours de cette journée de célébration. Mais il a indiqué que son administration mettra tout en œuvre à cet effet. Quant au représentant des clubs engagés dans l’opération, il n’a pas manqué de souligner l’intérêt de ces organisations pour la commune. « Le Rotary Club d’Abomey-Calavi accompagne au quotidien la commune dans ses réalisations », a rappelé Philippe Okoumassoun. Membres du district 9102 du Rotary International, ces clubs-services ont mis en commun leurs efforts pour réaliser cette initiative acclamée par le capitaine Abel Ahouandjinou, chef de la section communale des Eaux, Forêts et Chasse. Ce sont 23 pieds de fraké et deux pieds de samba, essences forestières adaptées au milieu, qui ont été plantées sur une superficie d’un millier de mètre carré environ, devant la résidence du maire de la commune d’Abomey-Calavi, située sur le tronçon Godomey-Calavi, à la hauteur de Kpota. « Nous devons œuvrer pour avoir une commune entièrement verte », a indiqué Angelo Ahouandjinou, maire de la commune d’Abomey-Calavi.

Par ailleurs : Les plants ainsi mis en terre seront entretenus pendant une période de six mois par une ONG spécialisée, avant que l’arrondissement central de la commune ne prenne le relai pour la suite. L’opération de cette année est la suite logique des actions menées par les Rotary clubs le 1er juin de chaque année pour la sauvegarde de l’environnement.

Olivier ALLOCHEME