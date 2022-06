Visite des espaces marchands en chantiers à Cotonou par la Sirat : Les nouveaux visages des marchés Tokplégbé, PK3 et Midombo présentés aux usagers

Vues : 3

La présentation des emplacements des étalages au responsables des usagers du marché Tokplégbé

La présentation des nouveaux marchés en construction à Cotonou entamée depuis quelques jours, s’est poursuivie ce mardi 31 mai 2022. Et ce sont les marchés Tokplégbé, PK3 et Midombo dans la zone d’Akpakpa qui ont été ciblés par la délégation conduite par les responsables de la société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire.

Pourquoi cette visite : Sofonia Faton Adjovi, de la société d’infrastructures routières et de l’aménagement du territoire a reprécisé l’objectif de la visite. Pour elle, c’est d’amener les usagers, en particulier leurs responsables à visiter ces nouvelles infrastructures qui ont été réalisées. «Il est important pour nous que les usagers dans une logique d’implication et d’appropriation puissent visiter les lieux pour apprécier les différents aménagements qui ont été faits et s’imprégner de cette réalité qui bientôt serait la leur», a expliqué l’experte en maitrise d’œuvre, Sofonia Faton Adjovi.

Dans ces marchés, il a été indiqué aux représentantes des femmes le nouveau mode de fonctionnement qui règnera désormais. Ainsi, ces dernières ont pris connaissances avec les emplacements des étalages, des produits qui y seront vendus, les toilettes et les réfectoires sans oublier les bureaux des gestionnaires, les entrepôts qui sont entre autre les constituants de ce nouveau mode de fonctionnement.

La visite du marché de Midombo

Qu’en pensent les dames: Selon leurs déclarations, elles sont sidérées et remercient au nom de leurs consœurs, le gouvernement du président Patrice Talon. «Il (Patrice Talon) a dit et l’a fait. Ma joie est très grande ce matin. Car, ce que je viens de voir est très impressionnant », a lâché l’une des représentantes des usagers des marchés, notamment Jeanne Kintonou, responsable du marché Tokplégbé. Tout comme elle, Léassou Fassila Abéni a, au nom des usagers du marché PK3, confié qu’elle ne s’attendait pas à une telle réalisation et lâche «je suis parfaitement heureuse. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Chef de l’Etat sans oublier les ministres qui nous ont aidé depuis le début jusqu’à aujourd’hui». Pour sa part, la représente des usagers du marché de Midombo a salué la qualité du travail. «Nous avons vu un site nouveau et bien construit. C’est l’œuvre de Patrice Talon, notre président à qui je souhaite une robuste santé afin qu’il aille au bout de ses ambitions», a fait savoir Julienne Adantchowanou au nom des usagers du marché Midombo. En termes de doléances, les dames ont souhaité que le sérieux qui a caractérisé la réalisation de l’ouvrage puisse continuer lors de l’attribution des emplacements aux bénéficiaires.

Par ailleurs : Dans le marché de Tokplégbé comme celui de Midogbo, il y a deux espaces. Celui réservé à la vente des légumes et celui destiné auxproduits manufacturés sans oublier les produits animaliers (viandes et poissons) pour lesquels des chambres froides sont construites dans ces marchés. La particularité au niveau du marché de Midombo est qu’il dispose d’un espace de vente des métaux comme le fer. Au niveau du marché de PK3, il s’agira de la vente de vêtements notamment les friperies. Outre ces trois marchés, dans le lot de 9 que bénéficie la ville de Cotonou, il reste 3 autres qui recevront la visite de la délégation ce mercredi.

Anselme HOUENOUKPO