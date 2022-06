Second quinquennat de Patrice Talon : Les grandes œuvres sociales réalisées et celles attendues d’ici 2026 

Vues : 3

(Les assurances de la ministre Véronique Tognifodé)

Véronique Tognifodé, Ministre des affaires sociales et de la microfinance

Quelle est la place de l’action sociale dans le PAG 2021-2026 ? Et qu’est-ce qui se fait déjà pour le bien-être individuel et collectif des Béninois ? Voilà autant de préoccupations que la ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé a répondu sur l’émission spéciale de la télévision nationale Ortb ce mardi 31 mai 2022.

Quelle est la vision du chef de l’Etat au début de son second quinquennat : La vision du Président Patrice Talon à l’entame de son second mandat se repose sur le hautement social.Ce qui justifie ce caractère du hautement social selon la ministre Tognifodé est « d’assurer le bien-être collectif et individuel en particulier au plus vulnérable. En clair, permettre au plus vulnérable de sortir progressivement de leur situation de vulnérabilité par des actions et programmes biens structurés ».

Quels sont les volets du projet Arch du gouvernement : Selon l’invitée, le projet phare du gouvernement est le projet d’Assurance pour le renforcement du capital humain (Arch) qui a plusieurs volets. « Pour le projet Arch, la phase la plus importante a été l’identification de cible c’est-à-dire les pauvres extrêmes qui vont bénéficier des soins gratuitement dans les centres de santé. Quand on parle d’individus extrêmement pauvres ce sont les individus ou les ménages qui n’ont pas la capacité de satisfaire leurs besoins alimentaires », a-t-elle précisé en passant en revue les autres volets de ce projet. Elle dévoile ensuite le mode de fonctionnement des équipes sur le terrain pour la mise en œuvre du projet. « Quand nous allons dans une commune, nous procédons à la distribution des cartes biométriques. Nous avons distribué déjà 300 mille cartes et 7 mille citoyens peuvent déjà se faire gratuitement soignés dans les hôpitaux. Nous ambitionnions ouvrir dans les 4 mois à venir, l’assurance maladie dans toutes les communes du Bénin », annonce la ministre Tognifodé. L’invitée de Serge Ayaka a, au cours de cette entrevue souligné aussi qu’en ce qui concerne les prises en charge des individus, plusieurs maladies sont traitées et non pas seulement le paludisme. « On soigne toutes sortes de maladies » a-t-elle rassuré. Pour elle, « plus de 70% des pathologies, infections sont conclues dans le panier de soins ». Elle ajoute que les maladies infantiles et celles qui concernent les femmes sont également prises en compte en parlant des accouchements et autres. Pour le volet formation, la ministre a indiqué que cette phase couvre 8 grandes communes du Bénin dont Cotonou, Abomey-Calavi, Djougou, Parakou, Lokossa, Djakotomey, Abomey et Porto-Novo. « Cette formation consiste à renforcer la capacité de nos artisans, aussi bien dans le renforcement théorique que pratique menées par des experts. La vision du chef de l’Etat, c’est d’améliorer la qualité des rendues de ses artisans », a-t-elle notifié. La ministre des affaires sociales et de la microfinance a aussi expliqué le volet du crédit Arch artisan en dévoilant ceux qui peuvent en bénéficier. « Après la formation, ceux qui veulent s’installer et s’offrir une machine ou des équipements pouvant leur permettre d’exercer leur métier peuvent emprunter ce crédit Arch qui est de 100 mille à 2 millions de Fcfa », souligne-t-elle.

Que retenir de la mission de la microfinance : « La mission est de prêter aux plus pauvres de l’argent pour financer leur projet mais aussi ceux qui n’ont pas accès au service bancaire classique de pouvoir emprunter » rappelle Véronique Tognifodé. Elle ajoute que la structure de base de la promotion de la microfinance s’occupe de l’éducation financière afin de permettre aux acquérants de bien gérer leur argent.

Que retenir du microcrédit Alafia : « Il a été lancé il y a un et nous avons déjà décaissé 11 milliards 800 millions pour impacter 265 mille de nos concitoyens », a déclaré la ministre pour montrer sa satisfaction de ce projet. Elle ajoute que les pays voisins viennent s’imprégner de ce projet du microcrédit Alafia. Dans l’octroi de ce crédit, la ministre promet une augmentation de 50 mille à 100 pour l’amélioration des conditions des bénéficiaires.

Que retenir de la campagne Agbazatché : C’est une campagne très vaste qui permet de dialoguer avec les élèves, les lycéens de pouvoir déconstruire les stéréotypes qui existaient, favoriser leur estime surtout les filles. « Pendant les campagnes on se rend compte de toutes les préoccupations des enfants puisqu’on leur donne la parole pour qu’ils s’expriment. On leur parle également des lois qui existent pour qu’ils sachent leur droit et ce qu’ils peuvent dénoncer », a exposé la ministre. Elle a laissé entendre que les élèves ont beaucoup insisté sur les cas de viol ou de harcèlement sexuel presque dans tous les établissements qu’elle a parcouru pour cette campagne. Sur cette problématique du harcèlement sexuel dont sont souvent victimes les filles à l’école, la ministre a révélé que des sanctions sont prévues pas uniquement pour les enseignants mais aussi toutes personnes coupables d’infractions liées au sexe dont le harcèlement sexuel, le mariage forcé et bien d’autres infractions. En dehors de la campagne Agbazatché, la ministre a abordé d’autres sensibilisations au sein de la communauté. « Nous faisons des sensibilisations contre le phénomène des mariages forcés, des mutilations génitales féminines et autres » a –t-elle informé.

Que faire pour maintenir les filles à l’école : La scolarisation des filles demeure une importante préoccupation pour le gouvernement du Président Patrice Talon. Malgré la gratuité de l’éducation au Bénin, certaines filles continuent d’abandonner les classes. Hormis les sensibilisations, la ministre a révélé quelques stratégies pour maintenir les filles à l’école. « Il y a d’abord les cantines scolaires mais après le Bepc, nous faisons des transferts de fonds dans les ménages très pauvres qui permettent de maintenir les filles à l’école. Il y a aussi la distribution des kits scolaires, et aussi les suivis et conseils pour leur période de menstruation » explique la ministre.

Pourquoi une visite dans les centres d’accueil et de protection des enfants : Selon la ministre, cette visite s’avérait indispensable au regard des désordres qui s’observent dans ces milieux. « L’Etat, a le devoir de regard sur tous ces orphelins qui sont dans les centres d’accueil et de protection des enfants », souligne-t-elle. Elle invite les promoteurs qui n’ont pas encore les cartes d’agrément de se rapprocher du ministère pour récupérer leurs cartes. « Pour pouvoir permettre à ces enfants de bénéficier des services sociaux offerts par le gouvernement, il faut qu’ils soient identifiés », a ajouté la ministre Véronique Tognifodé. S’agissant de la prise en charge des malades mentaux, la ministre a donné plus de précisions lors de son intervention. « Ce volet consiste à récupérer de la rue les malades mentaux errants. Face à la sécurité générale, le ministère a retenu les malades et les transferts dans des centres pour une prise en charge complète » dit-elle.

Assise Agossa