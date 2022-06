Deuil à l’Uac : Le Professeur René Ahouansou n’est plus

Vues : 3

Le Professeur René Ahouansou

L’Université d’Abomey-Calavi vient de perdre un grand homme. Le Professeur René Ahouansou a tiré sa révérence à l’âge de 77 ans. Il fut enseignant-chercheur au Département d’anglais de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication (FLLAC). Connu pour sa rigueur et son franc-parler, René Ahouansou n’hésitait pas à donner de la voix pour exprimer son opinion sur des sujets d’intérêt public. On se rappelle encore de son analyse critique du discours du président Patrice Talon au sommet « G20 compact with Africa » tenu à Berlin en Allemagne, en octobre 2018. « Dire soi-même qu’on a rendu l’emploi précaire pour faciliter l’embauche est une erreur. Cela signifie qu’on se déclare l’ennemi de son peuple et l’ami des investisseurs. Ce n’est pas rassurant pour l’investisseur qui aime d’abord la paix sociale pour la sécurité de ses capitaux », avait commenté l’enseignant pour désapprouver les propos du Chef de l’Etat.