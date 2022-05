Second quinquennat de Patrice Talon : Wilfried Houngbédji expose les actions phares menées en 12 mois

Vues : 2

Le Porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji

Après 12 mois de gouvernance du Président Patrice Talon pour son second quinquennat, le Secrétaire Général Adjoint et Porte-parole du Gouvernement (SGAG-PPG) Wilfried Léandre Houngbédji a fait le bilan de l’essentiel des actions à fort impact, menées. Une émission spéciale y a été consacrée ce dimanche 29 mai 2022 sur la télévision nationale Ortb.

Que retenir des actions allant vers le hautement social : A travers une panoplie de recrutements dévoilés, Wilfried Léandre Houngbédji a fait savoir que le programme d’action 2 du gouvernement a déjà démarré. Pour lui, le social dont a parlé le chef de l’Etat se manifeste déjà par la création d’emplois. « Dans l’administration publique, il a été lancé des recrutements en un an pour 4 à 5 mille emplois. Dans le domaine de la santé, il a été lancé le recrutement de 350 agents chaque année et dans trois ans, dans le secteur de l’enseignant technique et de la formation professionnelle, un recrutement de 662 aspirants au métier d’enseignant a été également lancé sans oublier le recrutement au sein de la police républicaine », a énuméré le porte-parole du gouvernement. Il ajoute qu’une entreprise prévoit aussi recruter environ 3000 agents dans la zone de de Glo djigbé. Le hautement social est aussi marqué par la revalorisation des salaires des travailleurs qui est une initiative personnelle du chef de l’Etat. Cet acte de bonne volonté du Président Patrice Talon a été menacé par la crise économique, ce qui a fait que l’Etat a mis un important fond pour soulager son peuple « Personne ne penserait qu’une guerre éclaterait en février qui devient une guerre mondiale parce qu’elle impacte l’économie du monde. Pour cela, le gouvernement a décaissé 120 milliards pour atténuer la crise » a rappelé Wilfried Léandre Houngbédji.

Ce qu’il faut aussi retenir : Toujours concernant les mesures prises pour atténuer la crise, le secrétaire général adjoint du gouvernement a évoqué la subvention des intrants agricoles. «C’est pour assurer la sécurité alimentaire que le gouvernement a dû intervenir au soutien de nos producteurs à travers une subvention massive qui permet de mettre à disposition aujourd’hui le sac de 50Kg d’engrais à 14 mille plutôt que de les voir acheter à 30 mille », a-t-il fait observer. L’invité a rappelé que depuis 2020, les prix des produits vivriers n’ont pas beaucoup changé sur les marchés à cause de la réticence des producteurs à exporter ces produits. Pour lui, la fonction de l’agriculture béninoise depuis la fermeture de l’Onasa est de nourrir les populations béninoises avant d’exporter le surplus qui est au préalable stocké dans les communes. « Tout en ayant supprimé l’Onasa, le gouvernement a continué à construire des magasins de stockages dans nos communes. Au cas où il y aura de surplus, les producteurs vont les stocker et les mettre après sur le marché » explique-t-il. Il n’a pas manqué d’insister sur le respect strict des mesures prises par le gouvernement notamment sur les prix requis sur les produits dans les marchés. « La responsabilité du gouvernement du Bénin c’est de créer les conditions à nos importateurs pour que les produits continuent à venir même s’ils coûtent chers pour le moment », a-t-il laissé entendre.

Que retenir de la tournée gouvernementale : S’agissant de la séance de sensibilisation des populations sur la cherté de la vie et les mesures d’atténuation prises par le gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a révélé que le gouvernement a pris une excellente décision puisque les résultats issus des nombreux échanges ont été constructifs. « En ces 8 jours, avec le recul on peut admettre que c’est un bel exercice de démocratie populaire et participative. Les participants ont pris la parole et ont parlé avec cœur, appréciez le travail et font les suggestions. Dans certaines localités, nous avons fait des séances dédiées aux femmes des marchés pour leur expliquer l’enjeu », a souligné le porte-parole.

A quoi s’attendre pour les législatives : « Le processus en cours pour l’établissement de la liste informatisée est inclusif » a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji pour confirmer que l’Agence Nationale d’Identification Personnelle est opérationnelle. Il ajoute que pour ce qui relève de la partition que doit jouer le gouvernement, c’est de faire en sorte que toutes les conditions soient remplies pour que chacun se sente à l’aise. Le porte-parole déplore en revanche les conditionnalités de participation aux élections de certains partis qui réclament le retour des leurs avant de prendre part à l’élection. « Ce qui nous importe c’est de faire en sorte que le scrutin se tienne à date, qu’il se déroule dans les bonnes conditions pour que les partis politiques de l’opposition comme ceux de la mouvance qui prennent part viennent montrer ce que représentent les rapports de force sur le terrain et mettre en œuvre leur politique » affirme Wilfried Léandre Houngbédji.

Sur la fixation du seuil de représentativité à 10% : Le secrétaire général adjoint du gouvernement pense que ceux qui réclament qu’on baisse ce seuil à 5%, n’ont pas d’ambition. « Le gouvernement ne s’est pas réuni autour de cette question. Mais à titre personnel, je pouvais vous dire que ça manquerait d’ambition. Rappelons bien qu’à la base de cette réforme, nous avons voulu faire advenir dans notre pays, des partis politiques d’envergure nationale. Nous avons décidé tous de mettre des financements publics pour soutenir cette dynamique. Et parce que nous mettons le financement public, il est de bon ton d’avoir des seuils de représentativité », soutient-il. L’ensemble de ces considérations aura conduit, a dit l’invité, à la fixation du seuil de représentativité de 10%. « C’est l’occasion pour ceux qui pensent que le gouvernement n’est pas populaire, de venir tester leur propre popularité et de montrer qu’ils sont capables de faire beaucoup plus que les 10% même exigés. Des coalitions au sein desquelles même ceux qui ont 500 militants dans le pays peuvent revendiquer des choses au même titre que ceux qui auraient 10 mille, 20 mille militants. Ils vont se rendre compte que cette réforme à l’ère de provoquer une homogénéité, une lisibilité de l’action politique », a-t-il ajouté.

Que retenir de l’agenda énergétique : Abordant ce sujet, qui est l’un des grands chantiers du PAG 2, l’invité de l’émission a fait cas des dernières décisions du Conseil des ministres sur la centrale 41 Mw et les centrales photovoltaïques de 50 Mw sans oublier les travaux de la centrale qui sera érigée dans la zone Glo-djigbé. De ce point de vue, il a rassuré que les coupures de ces derniers temps ne sont pas du délestage. Un certain nombre de facteurs expliquent cela. « En 2016, nous étions à 0% de production au propre de nos besoins énergétiques. Grâce à ce qui a été accompli en 5 ans, nous sommes aujourd’hui à 60%. Il reste 40% que nous recherchons de l’extérieur auprès d’autres fournisseurs notamment du Nigéria et du Ghana » a précisé le porte-parole du gouvernement. Alors que ces derniers temps, il y a eu des conjonctures défavorables dans ces deux pays qui ont conduit parfois à l’effacement total du réseau de sorte que le fluide qu’ils injectent vers nous disparait. Quand cela se produit, cela génère les pannes observées. Par ailleurs, la mise en œuvre du programme MCA II dédié au secteur de l’énergie est aussi une raison principale. « Vous avez vu les travaux réalisés avec MCAII dans le secteur de l’énergie sont achevés et maintenant, il faut tester les machines pour les mettre en état de service sur le dispositif de la SBEE. Cela implique qu’il faille déconnecter donc provoquer des coupures volontaires. C’est l’ensemble de ces données qui génèrent ces situations », ajoute-t-il. Pour la situation particulière dans les Collines, des mesures ont été prises depuis Onigbolo pour de nouvelles installations en vue d’alimenter ces zones. Le gouvernement, à l’en croire, reste déterminé à assurer de façon progressive l’autonomie énergétique dans tout le Bénin.

Assise Agossa