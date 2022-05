Fin de la tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie : Luc  Atrokpo dresse un bilan  satisfaisant à Cotonou

Vues : 2

Le maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo

Le maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo a fait le point des six jours d’échange avec les populations des quartiers de Cotonou. Il a montré sa satisfaction face aux hommes des médias ce mercredi 25 mai 2022.

Quel est le Bilan : Au total, 33 rencontres organisées à travers 165 quartiers de la ville de Cotonou par les trois équipes déployées sur le terrain pour impacter plus de quatre mille habitants. Tel est le bilan enregistré lors de cette tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d’atténuation prises par le gouvernement.

Entre les lignes : Démarrée le vendredi 20 mai 2022, la tournée de sensibilisation des populations de Cotonou sur la cherté de la vie et les mesures d’atténuation prises par le Gouvernement dans les quartiers de la ville de Cotonou a pris fin ce mercredi 25 mai 2022. La participation des populations confirme la décision du maire Luc Atrokpo de prendre le relai de la tournée gouvernementale afin de permettre à toutes les couches de la ville d’être informées. Le Maire Luc Sètondji Atrokpo s’est réjoui de l’engouement et la forte mobilisation des populations venues pour s’informer. Il a aussi remercié tous les acteurs ayant contribué à la réussite de cette tournée productive.

INTEGRALITE DE LA DECLARATION DU MAIRE DE COTONOU AU TERME DE LA TOURNEE DANS LES QUARTIERS SUR LA CHERTE DE LA VIE ET LES MESURES D’ATTENUATION PRISES PAR LE GOUVERNEMENT:

Du Vendredi 13 au Mercredi 18 Mai 2022, une délégation gouvernementale a effectué une tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d’atténuation prises par le gouvernement dans les arrondissements de Cotonou.

C’est le lieu pour moi de remercier le Chef de l’Etat, Son Excellence le Président Patrice TALON et tous les ministres pour cette belle et noble initiative.

A la suite de cette campagne de sensibilisation et d’information, la Mairie a poursuivi la sensibilisation dans les quartiers de ville. Ainsi, du Vendredi 20 au Mercredi 25 Mai 2025, les 165 quartiers de Cotonou ont été sillonnés par des équipes mises en place et supervisées par ma personne.

Au total, 33 séances ont été animées à partir des regroupements de deux à six quartiers sur la base de leurs démographie, proximité et réalités socio-culturelles .Trois délégations conduites chacune par un Adjoint au Maire accompagné des élus municipaux des arrondissements concernés avec l’appui techniques des personnes ressources et cadres à divers niveaux des ministères concernés par les thématiques abordées ont permis d’impacter 4537 leaders d’opinions qui ont fait des propositions tant à l’endroit du gouvernement pour contenir les effets de la cherté de la vie. C’est le lieu pour moi de remercier aussi les directeurs départementaux, le DG douane, Monsieur Olivier DASSI et tous ceux qui nous ont accompagnés pour la réussite de cette mission.

Trois grandes étapes ont marqué le déroulement des séances : la sensibilisation sur les mesures prises par le gouvernement et les perspectives, l’enregistrement des réactions des populations sous forme de questions de compréhensions, des doléances et des suggestions puis enfin des réponses aux diverses préoccupations. Je m’en voudrais de ne pas remercier ici toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette mission. Je voudrais pour finir, remercier les journalistes, les faiseurs d’opinion, les web activistes.