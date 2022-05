Eric Houndété, Président du parti ”Les Démocrates” en tournée à Abomey-Calavi : « Nous allons leur infliger la punition dans les urnes »

Vues : 2

Eric Houndété s’adressant hier aux militants Démocrates de Calavi

«Ils vont utiliser les ressources publiques comme ils le font déjà pour nous perturber, mais dans les urnes, nous allons leur infliger la punition. L’arme du Démocrate, c’est son bulletin de vote. » Ainsi s’exprimait ce jeudi à Abomey-Calavi, le président du parti Les Démocrates, à la faveur d’une tournée nationale qu’il a entreprise depuis peu avec les siens. Une tournée dite de remobilisation de la base. « Malgré les souffrances et les difficultés, les démocrates sont restés droits dans leurs bottes » a-t-il aussi affirmé.

A la question de savoir si le Parti Les Démocrates pourrait réellement aller aux élections, le Président Eric Houndété se veut formel et solennel. « Aller aux élections selon lui, est à la fois un droit et un devoir pour un parti politique. Rien, ni personne ne pourra entraver la machine Des Démocrates à braver vents et marées pour ramener aux urnes les béninois qui clairement ont divorcé d’avec les urnes ». Sur la même verve, il poursuit : « Quand le peuple a élu le Président Patrice Talon en 2016, c’était pour régler nos problèmes et non faire une tournée pour nous expliquer nos problèmes. Il a dit qu’il est compétiteur né. Quand on a dit qu’on a faim en 2016, il a dit que le repas est au feu. Mais depuis, on continue de dire qu’on a faim, et on prend notre argent pour nous dire que c’est Ukraine ou Russie ou COVID ou pluie. Comment a-t-on fait pour que les produits de première nécessité coûtent moins chers au Togo, au Burkina Faso et non pas au Bénin ? ». Il n’a pas manqué d’exprimer une pensée à l’intention de Réckya Madougou, candidate recalée des Démocrates à la présidentielle 2021 et à tous les prisonniers politiques, au professeur Joël Aïvo et autres. « Dans la paix, le Bénin doit renaître de ces cendres, c’est le défi du Parti Les Démocrates” a par ailleurs déclaré Eric Houndété. « Elle (Reckya Madougou) a le moral haut. Nous ne devons pas démissionner. Et c’est pour ça que LD a décidé d’aller aux élections législatives de 2023. C’est une élection de tous les enjeux pour 2026. L’Alibori et Yayi, c’est l’arbre et l’écorce. L’Alibori et Les démocrates, c’est comme l’arbre et l’écorce. » a laissé entendre par ailleurs, Nourénou Atchadé, vice-président du parti, ce même jeudi à Kandi où était en face des populations locales.