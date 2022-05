Dîner avec les Ecureuils Juniors qualifiés pour la CAN Egypte 2023: Le ministre Homeky tient une promesse

Vues : 2

Le ministre des Sports Oswald Homeky s’adressant aux joueurs et leurs staffs

Les Écureuils juniors du Bénin ont été reçus le mercredi 25 mai par le ministre des Sports, Oswald Homeky pour un dîner. Ce rendez-vous de communion s’est tenu au Novotel Hôtel du Bénin. Ceci fait suite à la brillante qualification de l’équipe conduite par Mathias Déguénon à la CAN U20 qui se tiendra en 2023 en Egypte.

En quoi ce dîner est important : C’est une promesse que vient de tenir l’autorité. En effet, à l’accueil de l’équipe de retour de Niamey, le ministre Oswald Homeky a fait un certain nombre de promesses à la délégation, dont ce dîner. Et à l’entame de cette communion entre autorités responsables en charge de football et les joueurs de la sélection junior qui a été rejointe par la sélection senior qui est en regroupement pour démarrer les éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, le ministre a laissé entendre son souhait. Pour le ministre, il ambitionne que cette qualification contamine les Ecureuils seniors qui entament bientôt les éliminatoires de la CAN 2023. «Que la dynamique de la qualification à la CAN contamine aussi les seniors», a-t-il fait savoir. Mais avant, le patron des sports a précisé les raisons qui sous-tendent l’organisation de ce dîner. «Ce dîner vient en guise de célébration de la bonne performance. Il y a quelques jours, notre équipe nationale junior de football s’est qualifiée pour la phase finale de la CAN qui aura lieu l’année prochaine en Egypte», a informé le Ministre qui souligne que «ce moment de convivialité est également pour dire aux seniors qui ont démarré leur regroupement qu’ils ont le devoir de nous qualifier à leur tour».

Par ailleurs : La CAN junior est une compétition importante qui permet de montrer le talent des joueurs et surtout le travail qui se fait dans chaque pays. Le Bénin y a pris part à deux reprises. La première fois, c’était en 2005 où le pays l’avait organisé. La deuxième fois, c’était en 2013 où le pays dans un format différent du format actuel s’était qualifié. Cette qualification, est donc la 3e fois et peut être à juste titre considéré comme le couronnement logique du travail qui se met en place depuis un peu plus de 6ans que le gouvernement du président Talon est en place. Elle s’est réalisée au détriment des pays comme le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso…des pays qui ont une belle tradition de formation des jeunes. «Cela prouve bien que nous aussi, sommes en train d’avancer tout doucement, méthodiquement », a souligné le ministre qui n’a pas manqué de remercier tous les Béninois pour leur soutien. «Nous continuerons de travailler pour que comme je l’ai dit, le Bénin puisse devenir imbattable dans quelques années de manière constante», a-t-il conclu.

Anselme HOUENOUKPO