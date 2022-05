Inflation: Le Bénin a le prix le plus élevé de gaz de la sous-région

Le gaz domestique est devenu un baromètre de l’inflation au Bénin. Au conseil des ministres du 23 mars dernier, le gouvernement a décidé du réajustement des prix des produits pétroliers dont le gaz. Même si le prix de l’essence est resté inchangé à l’issue du ce réajustement, le gaz domestique est cédé à 4770 la bouteille de 6kg, et 9540F la bouteille de 12kg, à compter du 21 avril. Le kilogramme de gaz est alors vendu à 795f. Mais ces prix sont au-dessus de ceux pratiqués dans la sous-région. A Lomé, au Togo, un arrêté du ministre de l’Economie et des Finances Sani Yaya, et de la ministre déléguée chargée de l’énergie et des mines Mila Aziablé, prenant effet à partir du 10 Mai 2022 fixe à 6500 FCFA la bouteille de gaz de 12,5 kg et à 3120 FCFA celui des bouteilles de 6 Kg. Ces prix sont toutefois en légère par rapport aux précédents prix pratiqués en mars dernier.

Ouaga, Niamey, Abidjan…moins chères que Cotonou

A Ouagadougou au Burkina-Faso, les prix ont été revus en hausse également le 11 mai 2022. Ainsi, la bouteille 6kg de gaz est vendu à 2000 FCFA et celle de 12,5kg à 5500 F CFA. « Le gouvernement n’avait d’autre choix que d’augmenter le prix des hydrocarbures. Une augmentation pour réduire les exportations illégales. On a le choix en tant que gouvernement, de risquer la pénurie ou une augmentation qui va au moins permettre de réduire le flux d’exportation illégale. Rien qu’hier c’est des centaines de futs qui ont été saisis », avait expliqué Abdoulaye Tall, ministre burkinabè en charge du commerce, à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 11 mai 2022. Au Niger, les prix n’ont pas changé depuis qu’ils ont été fixés en août 2019. Ainsi la bouteille 12,5kg de gaz est vendue à 3750 F, celle de 6kg à 1800 F et 900 F pour la bouteille de 3 kg. En Côte-d’Ivoire, le gouvernement a fixé à partir du 1er mai dernier une nouvelle grille des prix. Ainsi, la bouteille de 6 Kg est à 2 000 FCFA et celle de 12,5 kg à et 5 200 FCFA. Quant à celle de 15 Kg, elle est cédée à 6 965 FCFA, celle de 17,5 Kg à 8 125 FCFA et la bouteille de 25 Kg est cédée à 11 610 FCFA. Enfin, la bouteille de 28 Kg est fixée à 13 000 FCFA.

En clair, le gaz est vendu plus cher au Bénin que dans la plupart des pays de la sous-région.

Olivier Allocheme