Cherté de la vie à Abomey-Calavi: La municipalité sensibilise sur les mesures gouvernementales

Après le gouvernement, c’est le tour des municipalités de renseigner encore plus sur les causes de la cherté de la vie que vivent les populations. Dans ce cadre, l’équipe municipale d’Abomey-Calavi a entrepris une descente ce jeudi dans l’arrondissement d’Akassato où, elle a donné des détails importants sur cette crise. C’était sous la conduite du maire Ahouandjinou.

Le présidium lors de la sensibilisation à Akassato

Des éclairages : Face aux populations d’Akassato, le maire Ahouandjinou et sa suite dont Thérèse François-Kora (1ère adjointe au Maire), Augustin Kegbo (CA) et des Conseillers communaux, Edmonde Fonton et Augustin Zannou ont rassuré que le gouvernement béninois et surtout son chef n’ont rien à voir dans la flambée des prix sur le marché. «Vous maitrisez déjà le sujet pour lequel nous sommes venus vers vous. Mais, il nous plait de vous rappeler que le Gouvernement ne cesse de penser à comment soulager les populations que nous sommes», a d’abord souligné le Maire avant de revenir sur les mesures prises par le gouvernement pour soulager les populations.

Qu’en pensent les autorités : Le maire a profité de cette séance pour partager sa réflexion sur les pas à poser pour réussir le développement. «Pourquoi pour notre progrès nous devons compter les autres ? Ne pouvons-nous pas nous battre nous même pour réussir ? Si ces crises arrivent, elles devaient nous amener à réfléchir. A Glo, nous avons la terre pour faire des champs. Nous pouvons faire l’élevage. Notre territoire a des richesses que nous devons mettre en valeur pour que, même si ces crises surgissent, nous ne soyons plus dans cette situation », a dit le maire invitant les populations à se pencher sur cette réflexion. Outre l’édile de la cité dortoir, la Première Adjointe au Maire Thérèse François-Kora, les CA Gilbert Setondji Boco, Claude Chatin et autres membres de la délégation ont tour à tour convié les populations à l’union autour du Gouvernement du Président Patrice Talon, selon leurs dires, œuvre inlassablement pour trouver des portes de sortie.

Anselme Houenoukpo