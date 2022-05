25ème anniversaire de la promotion 95-2  de l’Armée: Une célébration placée sous le signe de l’unité et de l’entraide

La promotion 95-2 des Forces armées béninoises célèbre du jeudi 19 au samedi 21 mai 2022, ses 25 ans de service au profit de la Nation béninoise.

« S’unir pour mieux s’entraider ». C’est le crédo des militaires de la promotion 95-2 qui se sont regroupés dans un creuset, après plusieurs années de service. Ils commémorent cette année le 25ème anniversaire de la promotion qui a rendu de nombreux services à la Nation béninoise. Durant ces trois jours, la célébration sera marquée par plusieurs manifestations. A en croire les organisateurs, les membres de cette promotion entendent marquer cette édition d’un cachet spécial à travers des conférences-débats, des activités sportives et des réjouissances entre frères d’armes. Déjà, dès ce jeudi 19 mai 2022, les manifestations vont démarrer par la célébration de différents cultes religieux (traditionnel, chrétien et musulman). Après cette activité, va suivre une campagne de don de sang et de dépistage du cancer de sein, et du cancer du col de l’utérus au camp Ghézo. A cela s’ajoutent pour le compte de cette même journée, des conférences. Les participants seront entretenus dans l’amphithéâtre Gaston Coovi sur le thème : « Comment s’assurer une bonne retraite ? ». Une conférence sera animée sur le réseautage pour édifier davantage les militaires dans ce domaine. La journée du vendredi sera plus particulièrement marquée à travers la marche de cœur sur 06km à partir de Fidjrossè fin pavé. Aux environs de 14h, sera livré un match dénommé « Ballon militaire » : 1er BCP VS diaspora sur le terrain de camp Ghézo. Une réunion de classe dans l’amphithéâtre Col Gaston Coovi va ainsi clôturer les activités du vendredi. Les festivités de cette célébration vont s’achever le samedi par une grande réjouissance qui va réunir la promotion et tous les invités.

Alban Tchalla