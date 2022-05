Tournée gouvernementale à Tori-Bossito : La population promet soutenir le gouvernement

Vue partielle des participants à la séance de sensibilisation

La commune de Tori-Bossito a reçu ce mardi 17 mai 2022, la délégation gouvernementale mobilisée conduite par le ministre d’Etat Pascal Irénée Koupaki, dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation sur la cherté de la vie, les causes et les mesures prises par le gouvernement.

Que dit le maire : C’est le maire de Tori-Bossito, Rogatien Akouakou qui a accueilli la délégation gouvernementale conduite par le ministre d’État Pascal Irénée Koupaki dans la maison du peuple de la commune. A cette occasion, il a d’abord expliqué à la population que cette sensibilisation sur la cherté de la vie confirme le hautement social dont a parlé le chef de l’Etat, Patrice Talon. Pour finir, le maire de Tori-Bossito a salué le dynamisme du gouvernement qui continue ses nombreux chantiers de développement à travers des réalisations dans sa commune malgré la crise. Rogatien Akouakou a alors pris l’engagement au nom du conseil communal d’accompagner toutes les mesures prises par le gouvernement pour atténuer la crise.

Quelles sont les causes de l’inflation : « Tout le monde semble se plaindre de la cherté de la vie et depuis Cotonou, nous entendons dire que c’est le gouvernement du président Patrice talon qui en est responsable. Celui qui dit ça n’est pas certainement dans le monde ». C’est ce qu’a déclaré le chef de la délégation guvernementale Pascal Koupaki, pour expliquer à la population de Tori-Bossito l’origine et les causes de la cherté de la vie au début de sa communication. Le Secrétaire général de la présidence a mis l’accent sur la crise sanitaire du COVID-19 avec ces corollaires, la crise sécuritaire du Sahel qui rendait impossibles les productions vivrières dans les zones où sont présents les djihadistes puis la guerre entre l’Ukraine et la Russie qui a impacté le prix de certains produits de grande consommation.

Qu’a fait le gouvernement : Le ministre d’État a alors fait savoir aux populations que le gouvernement n’est pas resté insensible à la crise et qu’il fait de son mieux pour soulager les populations. Pascal Irénée Koupaki s’est expliqué en démontrant que le gouvernement subventionne par exemple 5 milliards tous les mois pour maintenir les prix des produits pétroliers stable sur le marché local. Il a également dévoilé à la population d’autres mesures d’atténuation prises par le gouvernement. Il s’agit entre autres, de la mesure de subvention à hauteur de 50 milliards pour les engrais ; la mesure de contrôle des prix sur le marché qui rencontre malheureusement l’esprit véreux de certains commerçants ; la suppression de certaines taxes sur les produits importés tel que le gaz domestique ; la subvention des engrais vivriers pour maintenir les records de la production des produits vivriers et les rendre disponibles sur le marché sans oublier les microcrédits Alafia et l’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH).

Qu’en pense la population de Tori-Bossito : Au terme des explications, la population a félicité les efforts du gouvernement avant de soulever quelques préoccupations. Les représentants de Tori-Bossito ont promis accompagner le gouvernement en prêchant ces bonnes nouvelles partout. Ils ont également rassuré le chef de l’Etat qu’ils vont assurer la sécurité pour contrôler la sortie frauduleuse des produits locaux.Par ailleurs : Il faut souligner que cette séance de sensibilisation a connu la présence de plusieurs autorités dont le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin, les députés de la 5ème législature, le Directeur départemental de l’agriculture, Hubert Dognon Tchoukpeni, la Directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance, Nadège Ahoga Codo, le Secrétaire général du Ministère de l’Industrie et du Commerce, Amzat Salami, la Directrice départementale Atlantique/Littoral de l’énergie, Angèle Alapini et bien d’autres.

Assise Agossa