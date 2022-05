Baisse des cas de contamination du Covid-19 : Le Togo rouvre ses frontières aux pays voisins

Le gouvernement du Togo a annoncé la réouverture de ses frontières terrestres avec le Bénin, le Ghana, et le Burkina Faso fermées depuis plus de deux ans, à cause de l’épidémie de coronavirus.

Que retenir : Le Bénin comme d’autres pays frontaliers peuvent désormais rejoindre le Togo par voie terrestre pour la libre circulation des biens et des personnes. Vu le ralentissement de la propagation du Covid-19 au Togo, le gouvernement de Faure Gnassingbé a décidé de rouvrir ses frontières terrestres aux pays voisins. «Les frontières terrestres sont rouvertes sur l’ensemble du territoire national à compter du mardi 17 mai à 00h00 », souligne le gouvernement dans un communiqué signé par le ministre d’Etat chargé de l’administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadowa Boukpessi, et son collègue le Général Damehane Yark de la sécurité et de la protection civile. « La circulation est donc libre pour les voyageurs sous réserve de la présentation d’une preuve de vaccination», précisele gouvernement. A travers le communiqué, les autorités togolaises invitent la population au« maintien de la vigilance, au respect des mesures barrières et à l’adhésion à la campagne vaccinale en cours ».

Entre les lignes : Dès le début de l’épidémie, les autorités togolaises avaient décidé le 20 mars 2020 de fermer les frontières terrestres. Plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques de l’opposition ont appelé à maintes reprises le gouvernement à revenir sur cette mesure restrictive vu que les cas de contamination au Covid-19 ont quantitativement baissé dans le pays. Fin août 2021, plusieurs jeunes Togolais ont aussi manifesté à la frontière entre le Togo et le Ghana pour exiger la réouverture des frontières.

Par ailleurs : Depuis début mai, le pays n’a enregistré que 32 nouveaux cas de coronavirus et zéro décès. Le Togo compte selon des chiffres officiels publiés lundi dernier, 37.023 cas, dont 273 décès et 36.731 patients guéris depuis le début de la pandémie.

Assise Agossa