Déclaration du bâtonnier Me Jacques Migan à propos de la tournée gouvernementale: « La principale préoccupation de Talon, c’est le bien-être des béninois »

L’ancien Bâtonnier et membre du parti Bloc Républicain, Me Jacques Migan

L’ancien bâtonnier Me Jacques Migan, membre fondateur du parti Bloc républicain a été reçu sur l’émission « L’invité du dimanche » de Esae Tv ce dimanche 15 mai 2022. Au cours de l’entretien, il a passé en revue quelques sujets qui font l’actualité notamment la tournée gouvernementale, la rencontre du médiateur avec le partis, la proposition de loi relative à la pension aux députés et présidents des institutions, la limitation du mandat législatif et la liste électorale.

Que retenir de son intervention : « Quand le président Talon avait fait sa tournée de réédition de compte, les béninois étaient surpris parce qu’ils n’étaient pas habitués à ce genre de démarche. C’est normal. Nous sommes dans un cas d’espèce précis où il faut expliquer à nos compatriotes pourquoi la vie est chère ». C’est en ces termes que l’invité de l’émission, Me Jacques Migan a donné son appréciation de la tournée d’explication du gouvernement. Cette tournée, selon lui, a connu un succès foudroyant parce que nos compatriotes ont compris enfin le coût élevé des produits sur le marché. « C’est une démarche qu’il faudrait faire de manière régulière. Le gouvernement travaille au quotidien. Lorsque le président Talon est arrivé au pouvoir, sa préoccupationprincipale, c’est le bien-être des béninois. Il en a fait un point d’honneur.C’est également les meilleures conditions de vie et de travail de ses concitoyens. Et cela se résume en deux choses : prévention et action. Patrice Talon est un visionnaire. Il est caractérisé par la prévention et les actions », a-t-il dit. Il a apprécié l’intérêt de cette tournée qui va aussi recueillir les doléances des populations à la base. Il a rappelé au cours de son intervention les mesures prises par l’Etat central afin d’atténuer les effets du à la hausse vertigineuse des produits de première nécessités. Il a fait savoir que les dispositions ont été prises par le gouvernement notamment dans le secteur des hydrocarbures. Là il a montré que 80 milliards ont été injectés pour atténuer la crise. Parlant de la démarche du médiateur de la République avec les formations politiques, il l’estime «bonne ». Pour lui, la loi est générale elle s’applique à tout le monde.

Une démarche pédagogique : PourMe Jacques Migan, le Bénin constitue l’un des rares pays à ne point fermer ses frontières lorsqu’il s’agit d’entrée des marchandises que ce soit par voie maritime ou aérienne. Et le gouvernement l’a fait pour que les concitoyens ne ressentent pas les impacts au quotidien. Il va plus loin en affirmant que « c’est pour la première fois qu’un gouvernement le fait et c’est en cela que j’apprécie cette tournée. C’est une démarche pédagogique. Le gouvernement est dans son rôle qui consiste à partager avec ceux qui ont permis au président Talon d’être à la responsabilité d’être au même niveau d’information concernant les réformes ou les réalisations ». Il invite les ministres, les députés et même les partis politiques à saisir cette opportunité pour accompagner le président à bien clarifier la pertinence des dispositions prises par dans le cas de la cherté de la vie. « Si vous n’informez pas, c’est l’intoxication qui prend le dessus. Cette cherté de la vie n’est pas due aux actions du gouvernement. Au contraire, avant même la crise, le gouvernement avait déjà commencé par prendre des dispositions hardies. Il contribuait en un tant soit peu pour permettre aux béninois de ne pas connaitre comme ailleurs une hausse des hydrocarbures. On investissait 6 milliards par mois », a-t-il précisé. Il dit vouloir reconnaitre ce mérite à Patrice Talon qui d’ores et déjà, avait ouvert la voie depuis sa réédition de compte. Au cours de l’émission, Me Jacques Migan a aussi exposé les raisons et fondements de la vie chère au Bénin. Pour lui, c’est dû aux facteurs dont la covid-19 et la guerre qui oppose l’Ukraine à la Russie.

Sur les législatives 2023 : A ce sujet, l’invité a déclaré qu’on n’aura pas les situations déplorées autrefois. C’est en cela qu’il salue le pragmatisme du médiateur de la République qui a rencontré les partis politique pour en savoir leurs préoccupations en vue d’une élection apaisée. A cet effet, Il recommande aux députés qui ont déjà fait quatre, cinq ou six mandatures de laisser la place aux plus jeunes. Il met en exergue les compétences des jeunes, leurs dévotions et leurs engagements aux côtés de la vision du président Talon. Pour lui, seuls le BR et UP, les Démocrates et la FCBE qui sont en mesure de se retrouver au parlement en franchissant le seuil des 10% qui est imposé par la loi en vigueur. « Le Bloc républicain veut être le premier parti politique au Bénin », a-t-il dévoilé. La loi est intransigeante et les béninois ne votent pas à 100%. Pour cela, il recommande au PRD de se fondre dans une formation politique pour être plus grand afin de pouvoir obtenir les 10%. Abordant la préoccupation du parti Les Démocrates, il a expliqué que si Boni Yayi bat la campagne pour les Démocrates, ils auront des députés car il reconnait qu’il y a toujours des inconditionnels au président Yayi. A propos de la loi sur la pension aux députés, il a invité les uns et les autres à s’en tenir aux propos tenus par Patrice Talon.

Alban Tchalla