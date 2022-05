Interdiction des rois aux réunions politiques: Vers la concrétisation d’une ambition du président Talon

Les rois et têtes couronnées lors d’une audience avec le chef de l’Etat

Comment : Les rois et têtes couronnées ne pourront plus participer aux réunions ou manifestations publiques à caractère politique. C’est une décision prise par le Haut Conseil des rois du Bénin. Cette décision qui interdit toute présence de rois à des réunions politiques, fait suite à la vision du chef de l’Etat, Patrice Talon de constitutionnaliser la chefferie traditionnelle. Il s’agit plus précisément de donner la place à la royauté en Bénin en lui conférant son rôle et en garantissant sa légitimité à travers la loi. Tenant compte de cette réforme, les rois entrevoient de mettre fin à toute leur présence à toute sorte de meeting politique.

Pourquoi : Selon Sa Majesté Gangoro Suambou, Secrétaire Général du Haut Conseil, la participation des rois aux rencontres politiques pourrait compromettre leurs rôles de chefs traditionnels. Au nom du Haut Conseil des Rois du Bénin, il a salué le Chef de l’Etat, Patrice Talon pour avoir œuvré pour la reconnaissance des rois et chefs traditionnels par la constitution du pays. De ce fait, le Haut Conseil invite les rois et têtes couronnées à se comporter comme des médiateurs afin de promouvoir la paix et concilier les différentes parties en cas d’éventuels conflits.

Ce qu’il faut rappeler : Il faut préciser qu’à la rencontre du Haut conseil, les rois ont invité les députés à voter une loi sur la chefferie traditionnelle et la prise de décrets d’application par le chef de l’Etat. Cette préoccupation, précisent-ils, a été exposée au président de la République Patrice Talon lors de son audience avec les rois le 03 mars 2022 au Palais de la Marina. La décision d’interdiction de présence de rois et têtes couronnées à une réunion politique prise par le Haut conseil des rois du Bénin intervient à environ huit mois des élections législatives prévues en janvier 2023.

Alban Tchalla