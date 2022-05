Candidature au poste de Secrétaire Général du Cames : Le Bénin déterminé à faire gagner Christine Ouinsavi

(Chabi Talata et plusieurs cadres bénninois en tournée dans la sous-région)

Poignée de mains entre Mariam Chabi Talata et Faustin Archange Touadera

La Vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata, a entamé une tournée de prise de contact dans certains pays africains. Elle était en compagnie de la candidate du Bénin au poste de Secrétaire Général du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), la Professeure Christine A. I. Ouinsavi, et des cadres du ministère des Affaires étrangères et de la coopération.

Pourquoi cette tournée : Dans la vision de positionner le Bénin au poste de Secrétaire Général du Cames, la Vice-présidente du Bénin Mariam Chabi Talata déploie une offensive diplomatique dans certains pays de l’Afrique pour rallier le soutien à la candidature du Professeure Christine A. I. Ouinsavi au poste de Secrétaire Général du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).

Quelles sont les différentes étapes de la tournée : La première étape de cette mission, initiée sur instruction du chef de l’Etat Patrice Talon s’est déroulée du 1er au 5 mai 2022 en Centrafrique. La délégation béninoise conduite par Mariam Chabi Talata a été reçue en audience par le président de la République centrafricaine. A cette occasion, la Vice-présidente du Bénin a sollicité le soutien de la Centrafrique pour la candidature du Bénin au poste de Secrétaire Général du Cames. Le même plaidoyer a été fait lors des échanges avec les Ministres des Affaires étrangères et de l’enseignement supérieur de la Centrafrique.

L’autre côté : En marge de cette mission, la Vice-présidente du Bénin a rencontré les membres de l’Association des Béninois de l’extérieur résidant à Bangui. Elle a saisi l’occasion pour s’enquérir des conditions de vie et de travail des Béninois vivant dans le pays et recueillir leurs doléances. Après la République centrafricaine, la délégation se rendra respectivement au Sénégal, au Niger et au Cameroun du 8 au 12 mai 2022.

Rappel : Depuis le 1er août 2022, le Conseil des Ministres du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) est sans Secrétaire général. A travers un communiqué en date du 24 janvier, le président en exercice du Cames a alors lancé un avis de vacances de poste de secrétaire général de l’organisation.

Assise Agossa