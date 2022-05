Tournée gouvernementale d’explication sur la cherté de la vie: Ministres et députés sur le terrain jeudi prochain  

Prévue pour le jeudi 5 mai 2022, la date de la tournée nationale d’explication sur la cherté de la vie a été reportée. Selon nos informations, une nouvelle date a été retenue pour le démarrage de cette tournée.

Que comprendre après le report : Durant une semaine, du 12 au 19 mai prochain, les membres du gouvernement, députés, cadres à divers niveaux seront mobilisés pour aller à la rencontre des populations des quatre coins du pays. Ils seront en délégation sur le terrain pour clarifier les vraies causes de la cherté de la vie et éviter tout amalgame autour de la hausse vertigineuse des produits de grande consommation. En plus, ils vont aborder la question de la persistance des prix de certains matériaux qui coûtent de plus en plus cher. Les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets sur la population et bien d’autres seront au menu des échanges.

Pourquoi c’est important : Selon les informations, cette situation affecte les populations qui ne savent plus à qui se fier, accusant à tort ou à raison le gouvernement actuel. Pour mettre tout le monde au même niveau d’information, l’exécutif a donc décidé d’aller au contact du bas peuple pour dissiper toutes les zones d’ombre qui persistent au sein des populations. Loin d’être une tournée politique, cette descente des membres du gouvernement reste technique et donne ainsi l’occasion aux populations de poser des questions d’éclaircissement directement à qui de droit. Occasion aussi pour réaffirmer l’engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations.

De l’autre côté : Les populations devront donc sortir massivement pour aller à la rencontre des différentes délégations dans leurs localités afin de rendre ces rencontres utiles et bénéfiques.

Alban Tchalla