Recettes publiques: 1 440,928 milliards FCFA mobilisés en 2021

Le Ministre d’État chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni

Les recettes budgétaires brutes de l’année 2021 s’évaluent à 1440,928 milliards F CFA, soit une hausse de 116,239 milliards correspondant à une augmentation de 8,8 % par rapport aux réalisations de fin décembre chiffrées à 1324,688 milliards F CFA. C’est ce qu’il convient de retenir du Rapport d’exécution au 31 décembre du budget de l’Etat, gestion 2021 (Rapex) de mars 2022.

Ce que vous devriez savoir : Le taux des recettes budgétaires de 2021 a connu une augmentation. Cet accroissement confirme la tendance haussière du recouvrement des produits de recettes observée en 2020 qui est de 8,4 % tandis qu’en 2021, le rapport affiche 8,8 % établit à 1440,928 milliards F CFA alors que les prévisions annuelles tablaient sur une mobilisation de 1420,128 milliards F CFA de recettes. En 2019, le taux est de 5,9 %, 15,1 % en 2018 et 20,5 % en 2017. Pour 2021, l’accroissement des recettes a porté les ressources mobilisées et décaissées à 2888,512 milliards F CFA à fin décembre 2021 sur une prévision révisée de 2 985,046 milliards F CFA, correspondant à un taux de réalisation de 96,8 %, d’après le Rapex. On note une augmentation de 384,778 milliards F CFA correspondant à 15,4 % par rapport aux réalisations de montant 2503,733 milliards F CFA obtenues en 2020.

Malgré la crise sanitaire : En dépit des effets pervers de la crise sanitaire et économique induite par la pandémie de Covid-19, les recettes publiques s’inscrivent en hausse constante. Et plus loin, la fermeture des frontières du Nigeria intervenue en août 2019 et qui a duré plusieurs mois. Cela témoigne de la résilience de l’économie nationale ou aussi de la pertinence des réformes budgétaires engagées. En fait, cette performance émane de la mise en œuvre du Plan global de réforme de la gestion des finances publiques 2017-2020 qui a permis d’engranger des performances remarquables.

Quels sont les facteurs d’un tel progrès : Au nombre des facteurs du progrès, il faut noter la modernisation du système de collecte des revenus surtout avec l’informatisation des régies financières, la dématérialisation et la simplification des procédures de déclaration et de paiement des taxes et impôts, l’instauration de la facturation électronique dite « normalisée », l’interconnexion des bases de données et la formation du personnel. A cela s’ajoutent l’opérationnalisation d’une plateforme d’échanges automatiques de renseignements budget-impôts-douane, la réduction et l’harmonisation du coût des actes fonciers, la mise en place du cadastre. Toutes choses qui contribuent à renflouer les caisses de l’Etat et assurer la stabilité du cadre macroéconomique du pays.

Le déficit : Malgré ces performances, le solde global des opérations budgétaires reste déficitaire. A fin décembre 2021, indique le Rapex, il ressort à 404,415 milliards F Cfa, base ordonnancement contre 297,621 milliards F Cfa en 2020. La hausse du déficit est en lien avec l’accélération des livrables sur les chantiers d’investissement ainsi que des dépenses financées à partir des ressources des Droits de tirages spéciaux du Fonds monétaire international (Dts/Fmi).

Quelle approche : La réduction du déficit passe par l’accroissement des recettes. La poursuite de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales aux niveaux central et local, la modernisation de l’administration fiscale et la dématérialisation des procédures. Il importe également d’améliorer le service aux usagers et d’assurer davantage la transparence dans la gestion des finances publiques.

Alban Tchalla