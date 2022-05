Développement de la sous-région Ouest-africaine: Nassirou Bako-Arifari en visite au Nigeria

Nassirou Bako-Arifari et le ministre d’Etat aux Affaires Etrangères de la République Fédérale du Nigeria Zubairu Dada

Quel est le but : Dans le cadre d’une mission qu’il effectue dans la sous-région Ouest-africaine, Nassirou Bako-Arifari, Envoyé Spécial du Secrétaire général de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI) pour l’Afrique, a été reçu, le 27 Avril 2022, à Abuja. C’est le ministre d’Etat aux Affaires Etrangères de la République Fédérale du Nigeria Zubairu Dada qui l’a reçu.

Que s’est-il passé : Au cours de cette rencontre, l’Envoyé Spécial a remis un message écrit du Secrétaire Général de l’OCI, Hissein Brahim Taha, au président Muhammadu Buhari, président de la République Fédérale du Nigeria. La rencontre a été l’occasion de souligner l’importance qu’accorde le Secrétaire Général de l’OCI au rôle du Nigeria au sein de l’OCI et dans la région et, d’échanger les points de vue concernant les développements dans la sous-région ouest-africaine, et en particulier au Mali, et la nécessité de conjuguer les efforts à cet égard.

Précision : D’autre part, l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général de l’OCI s’est entretenu à Abuja avec le Commissaire aux Affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, le Général Francis Behanzin, de la situation dans la sous-région, y compris au Mali, et des voies et moyens de renforcer le dialogue et la coopération entre l’OCI et la CEDEAO.

Alban Tchalla