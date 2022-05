Présentataion au chef de l’Etat des lettres de créances des nouveaux ambassadeurs des USA et du Niger : Deux diplomates accrédités s’installent au Bénin

Echange entre Patrice Talon et l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, Brian Wesley Shukan

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a reçu les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs ce jeudi 5 mai 2022. C’était au palais de la marina.

Qui sont ils ? Il s’agit de Sidi Abdou, Ambassadeur extraordinaire et

Plénipotentiaire de la République du Niger près le Bénin, avec résidence à Cotonou et Brian Wesley Shukan, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique près la République du Bénin, avec résidence à Cotonou.

Quel apport pour le Bénin : Après l’acte formel de réception de la

lettre de créance, le Chef de l’Etat, Patrice Talon, a accordé un entretien à chacun des nouveaux Ambassadeurs. Ces échanges, plus qu’une simple prise de contact, ont permis aux diplomates de discuter avec Talon des axes prioritaires de leur mission. Les discussions ont porté surtout sur le renforcement de la coopération bilatérale et le développement des relations économiques et culturelles entre leurs différents pays et le Bénin.

Parcours des diplomates : Né en 1960 à Tamaské (Niger),

Sidi Abdou, nouvel ambassadeur agréé de la République du Niger près le Bénin est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en agronomie et d’un diplôme des techniques en phytiatrie, obtenus à l’institut agronomique et vétérinaire Hassan II du Maroc, respectivement en 2004 et 1987. Il remplace au poste la doyenne du corps diplomatique, Sahadi Abdou Sandi.

Patrice Talon et Sidi Abdou, Ambassadeur du Niger près le Bénin

Quant à Brian Wesley Shukan, nouvel ambassadeur agréé des États-Unis d’Amérique près le Bénin, il est né le 02 juillet 1968 à Fort Sill dans l’État d’Oklahoma aux États-Unis d’Amérique, et titulaire d’une licence professionnelle de l’Université de Wisconsin-Madison obtenue en 1990 et d’un master du Naval War College de Newport du Rhode Island (RI) en 2011. Le diplomate américain n’est pas en terrain totalement inconnu puisqu’il avait séjourné au Bénin, il y a une plus vingtaine d’années. Avant sa nomination en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d’Amérique près la République du Bénin, avec résidence à Cotonou, Brian Wesley Shukan occupait depuis 2019, le poste de Chargé d’Affaires à l’ambassade des États-Unis d’Amérique près le Soudan.