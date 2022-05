Participation de l’opposition aux lgislatives 2023: Alassane Tigri justifie la détermination du parti ‘’Les Démocrates’’

Alassane Tigri, vice-président du parti Les Démocrates

Reçu sous l’arbre à palabre du journal l’Evènement Précis le jeudi 28 avril 2022, le vice-président du parti Les Démocrates, Alassani Tigri s’est prononcé sur les questions d’actualité. Ainsi, ont été tour à tour abordées la participation des Démocrates aux législatives du 08 janvier 2023, la condamnation arbitraire de Réckya Madougou à 20 ans d’emprisonnement, la rencontre entre l’ancien président Boni Yayi et le président Talon, la cherté de la vie, la problématique de la paix et de la sécurité marquée par les récentes attaques terroristes dans le Nord-Bénin etc. Pour Alassane Tigri, troisième vice-président, son parti Les Démocrates ancré dans l’opposition ira avec détermination aux législatives du 08 janvier 2023 au regard du principe démocratique de la prise du pouvoir par les urnes d’une part, des aspirations des populations notées sur le terrain de voir Les Démocrates y prendre part et d’autre part la volonté manifestée par le pouvoir d’organiser des législatives inclusives, transparentes et paisibles.

Ce qu’ils veulent réellement : Le gouvernement ayant fait formellement cette promesse, et prenant à témoin l’opinion nationale et internationale, le parti fait des recommandations. « Notre parti, lui demande d’être conséquent et dans son appel du 19 Avril 2022, lui indique la voie à suivre pour des législatives véritablement apaisées, inclusives et transparentes », a précisé l’invité. Dans cette perspective, le parti ‘’Les Démocrates’’ a recommandé la libération des détenus politiques, le retour des exilés politiques, la tenue d’un dialogue politique autour du processus électoral. Leur objectif en posant ces conditions, souligne-t-il, est de parvenir à une liste électorale consensuelle. Aussi, d’aboutir à la présence de toutes les parties dans les instances organisatrices des élections conformément aux textes internationaux relatifs aux élections.

Aucune déstabilisation : En outre, le troisième vice-président a clairement indiqué que contrairement à certaines présomptions, le parti ‘’Les Démocrates’’ « n’est pas dans une logique de déstabilisation du pouvoir encore moins d’utilisation de la violence ». « Nous voulons la paix, le pain et la liberté, c’est les créneaux pour lesquels le parti ‘’Les Démocrates’’ lutte », a-t-il rappelé avant d’ajouter que leur combat vise l’instauration de la démocratie. « Nous luttons pour que la démocratie s’installe de manière durable dans notre pays », insiste-t-il.

Le secret du parti : Dans ces explications, Alassani Tigri rassure ses militants et le peuple qu’une fois au parlement, ils contrôleront sans faille l’action gouvernementale et prendront des textes de lois qui apporteront le bonheur aux populations. « Nous espérons ardemment qu’avec l’approbation des populations, Les Démocrates seront nombreux à la neuvième mandature », souhaite-t-il. Il a déclaré que « Les Démocrates contrôleront sans faille l’action gouvernementale et prendront les textes de lois qui apporteront aux populations le mieux-être, la paix et la stabilité à notre patrie commune le Bénin », a-t-il ajouté avant d’adresser ses remerciements aux militants.

Alban Tchalla